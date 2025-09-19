הקבוצות של חיפה נפגשות לראשונה מאז ה-1:5 של הפועל, לאציו ורומא נפגשות לדרבי לוהט והאלנד מול ארסנל. עוד סופ"ש משובח של כדורגל לפנינו

לא הספקנו לנשום מהמחזור שובר השיאים בליגת האלופות, עם 67 שערים, ואנחנו חוזרים לליגות בכל הכוח. אז מה מצפה לנו? מפגש לוהט באנגליה בין ארסנל לסיטי, קלאסיקר בצרפת, דרבי חיפאי בישראל, ודרבי רומאי לוהט. הם חלק ממה שהכדורגל מציע לנו השבוע.

נתחיל בארץ המגף, אחרי שיובנטוס ואינטר סיפקו לנו משחק מטורף עם שבעה שערים בסיומו הגברת הזקנה ניצחה בדקה ה-90, הסריה א מספקת לנו עוד משחק לוהט. הדרבי הרומאי שבוודאות יהיה לוהט כי הוא משוחק ב-13:30 בצהריים עם צפי ל-30 מעלות ו-43% לחות.

הדרבי של רומא

רומא מגיעה אחרי משחק חלש בו הפסידה לטורינו. היא ניצחה את שני המשחקים הראשונים שלה 0:1 קטן, והפסידה באותה תוצאה לקבוצה מצפון איטליה. לאציו מגיעה מנגד אחרי הפסד באותה תוצאה לססואלו, שהגיע אחרי הבסה של ורונה (0:4) והפסד 2:0 לקומו המתחדשת.

לאציו נטולת אירופה ומרוכזת כולה במסגרות המקומיות. לרומא מנגד צפוי שלושה ימים לאחר מכן משחק בצרפת מול ניס במסגרת הליגה האירופית.

מה יקרה במשחק? המשחק לא יתעלה לרמה גבוהה, כדרכם של משחקים בשעות האלה וגם לפי הכושר הנוכחי של הקבוצות. רומא מנסה למצוא את עצמה מבחינה התקפית, אך יציבה בהגנה. מנגד לאציו כאמור הבקיעה רק מול ורונה החלשה. תיקו מאופס.

מה שאר הגדולות עושות באיטליה? אינטר תארח את ססואלו. יובנטוס תתארח בורונה. מילאן תתארח באודניזה. נאפולי תארח את פיזה.

אנגליה: ארסנל וסיטי בקרב ענקיות

נעבור לאנגליה, שם בשבוע שעבר מנצ'סטר סיטי הביסה בדרבי את מנצ'סטר יונייטד 0:3. נמשיך עם הסיטזנס שיתארחו באצטדיון האמירויות אצל ארסנל. בעונה שעברה חשבו שזה יהיה משחק העונה, אך בסופו של דבר ליברפול הייתה מעל כולם.

ארסנל אמנם הספיקו השנה להפסיד לליברפול (1:0, אבל הם בכושר מעולה ועם סגל עמוק במיוחד. התותחנים לא ספגו שער העונה חוץ בהפסד לליברפול. הם ניצחו 0:1 את מנצ'סטר יונייטד, 0:5 את לידס יונייטד ו-0:3 את נוטינגהאם פורסט. לפני שלושה ימים הם ניצחו 0:2 את אתלטיק בילבאו בליגת האלופות.

מנגד סיטי עם סגל פצוע במיוחד, מגיעה אחרי שני ניצחונות. 0:2 בליגת האלופות על נאפולי והאקס המיתולגי קויין דה בריינה ו-0:3 גדול בדרבי. האלנד לוהט, ואחרי חמישה שערים בנבחרת, הגיעו שלושה שערים בקבוצה השבוע.

מה יקרה? ארסנל מתקשים בנתיים במבחנים הגדולים, הם חייבים לעשות את הקפיצת מדרגה בשביל לזכות בתארים החשובים. האלנד לוהט, אבל זה לא יספיק מול ההגנה האדירה של האדומים. 2:0 קשה לארסנל.

עוד משחקים מעניינים באנגליה: ליברפול תתארח אצל אברטון לדרבי של המרססיד. מנצ'סטר יונייטד תארח את צ'לסי.

הדרבי של חיפה חוזר

נסיים בזירה המקומית שלנו- הדרבי החיפאי חוזר. מכבי חיפה מגיעה אחרי ניצחון גדול 1:5 על מ.ס אשדוד. הפועל חיפה אחרי ניצחון 0:2 על בני סכנין. הירוקים עם שבע נקודות, האדומים נקודה מאחוריהם. הדרבי הקודם נגמר בתוצאה היסטורית של 1:5 להפועל.

אצל הירוקים נרשם לסגל שחקן הרכש האחד פיטר אגבה. האדומים בסערה כלכלית אחרי העונה המוצלחת, ולא עמדו במבחן גדול השנה. הירוקים נפלו במבחן היחיד שהיה להם (0:0 עם בית"ר ירושלים) אבל הביסו בשני האחרים (0:4 על בני ריינה ו-1:5 על אשדוד).

מה יקרה במשחק? הירוקים מחפשים את עצמם אבל נראים בדרך למעלה. הבקיעו תשעה שערים וספגו אחד. האדומים גם מחפשים את עצמם, הבקיעו פחות מחצי מהירוקים (4) וספגו פי 2. גם פה התוצאה תהיה פי 2, 2:4 למכבי חיפה.

מה שאר הגדולות עושות? הפועל תל אביב תתארח אצל מ.ס אשדוד. מכבי תל אביב תארח אתה הפועל ירושלים. בית"ר ירושלים תארח את הפועל קריית שמונה. הפועל באר שבע תארח את בני סכנין.

ההימורים של שבוע שעבר:

הימרתי על 0:0 בדרבי של מנצ'סטר: נגמר 0:3 לסיטי. 0 נקודות

הימרתי על 1:3 ליובנטוס על אינטר בדרבי ד'איטליה: יובנטוס ניצחו 3:4. נקודה אחת

הימרתי על 1:4 בית"ר על הפועל תל אביב: הפועל ניצחו 2:3. 0 נקודות

פתיחה לא מוצלחת של 1/6 כמה יהיה לי בשבוע הבא?