הרמטכ"ל ביקר היום בירת הפיגוע במעבר אלנבי וקיים הערכת מצב עם המפקדים במקום: "אירוע חמור וקשה, נפיק ממנו את הלקחים"

הרמטכ״ל בזירת הפיגוע במעבר אלנבי: ״זה אירוע קשה, נפיק ממנו את הלקחים. אנו מחזקים ונמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול המזרחי. חיילי צה״ל עומדים על משמרתם כדי לאפשר לעם ישראל לחגוג את חגי תשרי בשלווה״.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: יצחק הרוש ואורן הרשקו נרצחו בפיגוע במעבר אלנבי 21:03 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ו׳) תחקיר ראשוני בזירת הפיגוע שאירע אמש במעבר אלנבי, בהשתתפות מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, ראש אגף התכנון, אלוף אייל הראל, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אנשי רשות שדות התעופה ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל הנחה על הפסקת מעבר השיירות מירדן לעזה עד לסיום התחקיר והפקת הלקחים.

לאחר מכן, הרמטכ״ל קיים הערכת מצב וסיור במוצב ״ינשוף״ עם מפקד אוגדה 96, תת-אלוף אורן שמחה, מפקד חטיבת הבקעה והעמקים ומפקדים נוספים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ביקור הרמטכ"ל במקום הפיגוע אתמול. (צילום: דובר צה"ל)

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אתמול נרצחו כאן שניים מחיילינו. זה אירוע חמור וקשה, נתחקר אותו לעומקו ונפיק ממנו את הלקחים.

בחודשים האחרונים, הקמנו אוגדה ייעודית בגבול המזרחי, אנו מחזקים ונמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול זה.

גם לאחר האירוע הקשה אתמול, עלינו לזכור כי שיתוף הפעולה האסטרטגי-בטחוני עם ירדן תורם רבות לצה״ל ויש לשמר אותו.

צה״ל פעל השבוע במספר רב של זירות בהגנה ובהתקפה.

אנחנו לפני תקופת החגים, תקופה בה נדרש להמשיך להיות דרוכים וחזקים בהגנה והתקפה בכלל הזירות. אנחנו נהיה בכל מקום שנידרש בכדי למנוע פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

חיילי צה״ל עומדים על משמרתם כדי לאפשר לעם ישראל לחגוג את חגי תשרי בשלווה – זה התפקיד שלנו״.

מצורף סרטון בנושא: https://bit.ly/3VpAI0w

מצורפות תמונות בנושא: https://IDFANC.activetrail.biz/ANC1214