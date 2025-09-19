עבד אל-מלכ אל-חות'י זמנך יגיע. תישלח לפגוש את מליאת ממשלתך ואת כל מסוכלי ציר הרשע שממתינים במעמקי הגיהנום. הסיסמה "מוות לישראל, קללה על היהודים" הכתובה על הדגל החות'י תוחלף בדגל ישראל כחול לבן שיתנוסס בבירת תימן המאוחדת".

יצויין כי השבוע ישראל תקפה בתימן, ומנגד התגברו תקיפות החות'ים לעבר ישראל. אמש שוגר טיל שהפעיל אזעקות באיזור ירושלים ומהרכז ומוקדם יותר נפל כטב"ם חות'י במלון באילת. שני האירועים לא גרמו לנפגעים. בתקיפה ישראלית לפני שבועות אחדים חוסל ראש הממשלה החות'י יחד עם בכירי הממשלה שלו.