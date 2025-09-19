השר בן גביר מגיב לתפיסת הרקטות ביו"ש ואומר: "הרשות הפלסטינית היא גוף טרור. אם לא נפרק אותה בזמן, נתעורר מאוחר, כמו בעזה". תגובות.

רקטות בשומרון: התגובות במערכת הפוליטית להימצאות הרקטות בשומרון לא מאחרות להגיע.

השר לביטחןן לאומי איתמר בן גביר ממהר להגיב על הדיווח לפיו אותרו רקטות מוכנות לשיגור ביו"ש וכי נתפסה חוליית מחבלים האחראית על כך.

עוד באותו נושא אירוע דרמטי ביו"ש: אותרו רקטות מוכנות לשיגור לעבר יישובים 10:53 | גיא עזרא 1 0 😀 👏

בציוץ בטוויטר כתב בן גביר: "תפיסת הרקטות ביו״ש לא מפתיעה אותי. כמו בעזה ערב ה-7.10 שהזהרתי כמעט יחידי מפני הקונספציה, כך ביו״ש. הרשות הפלסטינית היא גוף טרור, שמתאמן לביצוע 7.10 ביו״ש, שמשלם משכורות למי שרוצח יהודים, שמחנך במוסדות החינוך שלו לשחוט יהודים, ומסית בכלי התקשורת שלו בעד הטרור. אם לא נפרק אותה בזמן, נתעורר מאוחר כמו בעזה".

שר החוץ סער: "מדינת ישראל תהיה תחת סכנה"

שר החוץ גדעון סער הגיב גם הוא לתפיסת הרקטות וכתב:

"זו עוד הוכחה לסכנה העצומה של הקמת מדינה פלסטינית. אם ישראל לא תשלוט ביטחונית ביהודה ושומרון – כל מדינת ישראל תהיה תחת סכנה", דברי סער.

סמוטריץ': "אפעל להקריס את הרשות הפלסטינית"

שר האוצר סמוטריץ' הגיב גם הוא וכתב: "ייצור הרקטות ביהודה ושומרון הוא תוצאה ישירה של התקווה הערבית לחיסולה של מדינת ישראל באמצעות הקמת מדינת טרור בלב הארץ.

מקרון נותן תקוה לטרור, אנחנו צריכים לגדוע אותה.

החלת הריבונות הישראלית על פי התכנית שפרסמתי וזכתה לתמיכה רחבה היא הדרך היחידה לוודא שמדינה פלסטינית לא תקום.

אפעל בעזרת השם בכל הכלים העומדים לרשותי כדי למנוע את סכנת המדינה הפלשתינית ובכלל זה הקרסת הרש"פ, שכל מהותה היא חתירה להקמת מדינה פלשתינית והשמדת ישראל, באמצעות חנק כלכלי וביטול השיפוי שניתן לבנקים הקורספונדנטים הישראלים שפועלים מולה", כתב השר סמוטריץ'.