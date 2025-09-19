כוחות הביטחון חשפו הלילה סמוך לרמאללה חוליית מחבלים שעסקה בייצור רקטות לשיגור לעבר יישובים ביו"ש. מוקדם יותר השבוע נמסר מצה"ל כי מדובר ברקטות דמה

כוחות הביטחון חשפו הלילה סמוך לרמאללה חוליית מחבלים שעסקה בייצור רקטות לשיגור לעבר יישובים ביו"ש, כך חשף עמית סגל. על פי הדיווח, בפשיטה נתפסו רקטות נוספות – אותן ייעדה החוליה לירי על הישובים.

סגל הוסיף כי מדובר באותה חוליה שייצרה את שתי הרקטות שנתפסו לאחרונה, והוגדרו תחילה בטעות כרקטות דמה.

הוא הוסיף ביקורת על צה"ל וכתב: "כמה קיתונות לעג נשפכו על הפרסום בזמנו. נטען שזה פייק, דמה. בפועל התברר שבגב ההר פעלה חוליית רקטות".

במועצת שומרון תקפו את הממשלה ומסרו: "כשממשלת ישראל ממשיכה לגמגם הטרור מרים שוב את ראשו ומתעצם. הגיע הזמן לחדול מקונספציית ההתרפסות בפני העולם ולגדוע את החלום להשמדתנו. מי שלא מחיל ריבונות נותן תקווה לטרור ומזמין את הרקטות והטבח הבא במרכז הארץ. נתניהו – זה או ריבונות, או פלסטין".