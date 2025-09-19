לקראת כיבוש עזה, מצרים הציבה בגבול עם ישראל 40,000 חיילים בנוסף להכנסה של כלי רכב משוריינים לצפון סיני. צפי לכאוס על הגדר

המצרים החלו בימים האחרונים לתגבר כוחות בצפון סיני, סמוך לגבול ישראל, כך דווח אמש בכאן חדשות. על פי הדיווח, מדובר בחלק מההיערכות במצרים למבצע מרכבות גדעון ב', כיבוש העיר עזה, וחשש במצרים מנהירה של המוני עזתים לשטחה בחסות הרחבת המלחמה.

לפי הפרסומים, בעיקר בעולם הערבי, בימים האחרונים מדובר בתגבורת של כ-40,000 חיילים מצריים, בנוסף להכנסה של כלי רכב משוריינים לצפון סיני.

המצרים חוששים שהמוני עזתים ינסו להסתנן בשטח מצרים, גם בעבר המצרים הביעו חשש דומה לקראת כיבוש ציר פילדלפי, אבל עכשיו, בראייה שלהם, המצוקה בעזה וחוסר המשילות בדרום הרצועה עלולים להוביל לכאוס, סמוך לגבול, והסתננות של המוני עזתים.

מדובר צה"ל נמסר: "בהתאם לנספח הצבאי להסכם השלום עם מצרים, כל הכנסה של יכולות צבאיות לסיני מתבצעת בתיאום עם צה"ל והדרג המדיני. כלומר זה בטח.