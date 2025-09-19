יאיר לפיד, קורא לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, להצהיר כי הוא לא יישב באותה ממשלה עם נתניהו: "כל ראשי הגוש שלנו חייבים להגיד את זה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, קורא לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, להצהיר כי הוא לא יישב באותה ממשלה עם נתניהו. נפתלי וכל אחד אחר במחנה צריך להגיד את זה. כל מי שבגוש שלנו צריך להתחייב לא לשבת תחתיו. אני לא חושב שייגזרו ממנו קולות. אני לא יודע מה השיקוליךם.

לפיד נשאל: "ואם הוא לא יתחייב?". על כך הוא השיב: "אז תגיד, אני לא מתחייב ואולי אני אלך תחתיו". את הדברם אמר לפיד בראיון למשה קלוגהפט ונדב פרי.