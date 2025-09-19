ראש האופוזיציה יאיר לפיד, קורא לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, להצהיר כי הוא לא יישב באותה ממשלה עם נתניהו. נפתלי וכל אחד אחר במחנה צריך להגיד את זה. כל מי שבגוש שלנו צריך להתחייב לא לשבת תחתיו. אני לא חושב שייגזרו ממנו קולות. אני לא יודע מה השיקוליךם.
לפיד נשאל: "ואם הוא לא יתחייב?". על כך הוא השיב: "אז תגיד, אני לא מתחייב ואולי אני אלך תחתיו". את הדברם אמר לפיד בראיון למשה קלוגהפט ונדב פרי.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
נובמת
דוגמא טובה לילדים שראש ממשלה שכיהן 3 חודשים מקדם חרם נגד אדם אחר . הוא צריך להיות שר החינוך גם בנט אם יבחר לעשות זאת ישוב להיות שר חינוך לשעבר ורא'...
דוגמא טובה לילדים שראש ממשלה שכיהן 3 חודשים מקדם חרם נגד אדם אחר . הוא צריך להיות שר החינוך גם בנט אם יבחר לעשות זאת ישוב להיות שר חינוך לשעבר ורא' ממשלה לשעבר הכושלים שהיו במדינההמשך 10:26 19.09.2025
יהוסף
הרק לא ביבי , הביא עלינו את הממשלה של הקיצוניים . ההיפך , כולם צריכים לשבת עם כולם .10:49 19.09.2025
יעקב ל
2 נוכלים,חחחחחח10:37 19.09.2025
אמיר יצחק
יעאירה לעאפיד ונףטול============2 ליצנים11:01 19.09.2025
