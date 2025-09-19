10:37

כוננות שיא: מצרים הציבה עשרות אלפי לוחמים בגבול עם ישראל

10:19

יאיר לפיד דוחק בבנט: "תגיד את זה כבר"

10:10

הרשת רותחת על המהלך של יונית לוי: "בלתי נתפס"

10:03

סקר מנדטים: לראשונה מאז המלחמה - האופוזיציה בהישג דרמטי

10:01

קורע לב: החייל הגיע לזירה וגילה שאביו נרצח

09:51

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ניצבים תשפ"ה

08:46

כל הילדים מוזמנים: בשכונה של אביה - משדר מיוחד לראש השנה

08:46

לראשונה: שופר וסוכה בכתר החרמון | הרבנות הצבאית נערכת

22:59

ארה"ב הטילה וטו על הצעת האו"ם להפסקת אש בעזה

22:29

רעידת אדמה בעוצמה 7.8 פגעה במזרח רוסיה

22:19

שידור ישיר: הלוחם איתן אבנר בן יצחק מובא למנוחות

22:13

בהופעה הראשונה אחרי התאונה: גידי גוב התנצל בפני הנפגעים

22:05

נתניהו מספיד את הנופלים: "נלחמו באומץ למען הכרעת החמאס"

21:45

סקר מנדטים: גנץ לא עובר את אחוז החסימה, ומי עוקף את איזנקוט?

21:03

הותר לפרסום: יצחק הרוש ואורן הרשקו נרצחו בפיגוע במעבר אלנבי

20:57

תיעוד: צה"ל תקף אמצעי לחימה של כוח רדואן בדרום לבנון

20:31

שבוע אחרי מות בעלה: אלמנתו של צ'ארלי קירק בתפקיד חדש

20:27

יורט הטיל ששוגר לעבר ישראל

20:01

האיום של סמוטריץ' לנתניהו: זה מה שאעשה אם לא תחיל ריבונות

20:00

בעקבות הפיגוע: צה"ל ממליץ לעצור את הסיוע ההומינטרי מירדן

