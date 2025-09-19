פָּרָשַׁת נִצָּבִים היא פרשת השבוע השמינית בספר דברים. היא מתחילה בפרק כ"ט, פסוק ט' ומסתיימת בפרק ל', פסוק כ'.
פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה. הפרשה פותחת את סדרת ארבע הפרשות האחרונות שבתורה – ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה – שהן גם ארבע הפרשות הקצרות ביותר בתורה. בשנים שבהן אין שבת בין יום הכיפורים ובין סוכות קוראים ביחד איתה את פרשת וילך.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 18:04. יציאת השבת: 19:15
תל אביב
כניסת השבת: 18:21. יציאת השבת: 19:17
חיפה
כניסת השבת: 18:13. יציאת השבת: 19:16
באר שבע
כניסת השבת: 18:22. יציאת השבת: 19:16
חברון
כניסת השבת: 18:24. יציאת השבת: 19:15
גוש עציון
כניסת השבת: 18:24. יציאת השבת: 19:14
אריאל
כניסת השבת: 18:10 יציאת השבת: 19:15
אילת
כניסת השבת: 18:10 יציאת השבת: 19:15
צפת
כניסת השבת: 18:13 יציאת השבת: 19:14
