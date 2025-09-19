בלתי נתפס: חייל, בנו של יצחק הרוש בן 68 מירושלים אשר נרצח אמש במעבר אלנבי בפיגוע, הגיע לזירה וגילה שאביו הוא אחד הנרצחים

בפיגוע הקשה שאירע אתמול (חמישי) במעבר אלנבי נרצחו שני חיילים, סא"ל (מיל') יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, וסמל אורן הרשקו בן 20 מתל מונד.

כעת, יממה אחרי האסון מתברר עומק הטרגדיה. בנו וחתנו של הרוש, שירתו לצידו וביצעו מילואים באותו המרחב. עם הידיעה על הפיגוע, בנו מיהר למקום ושם גילה שאביו הוא אחד הנרצחים.

כזכור, פיגוע הירי הקטלני התרחש אמש בשעות הצהריים, כאשר המחבל חצה את הצד הירדני של מעבר אלנבי כשהוא נוהג במשאית סיוע שהייתה אמורה להיכנס לרצועת עזה. מיד לאחר כניסתו לשטח ישראל, ולפני שהמשאית שלו הגיעה אל מרחב הבידוק, הוא פתח בירי לעבר האנשים במקום – ולאחר מכן דקר אותם ופצע אותם אנושות. מותם של השניים נקבע בזירה אחרי זמן קצר. רק לאחר מכן – הגיע למקום מאבטח של המעבר ונטרל אותו.

עוד באותו נושא ירדן מגנה את הפיגוע: "איום על האינטרסים של הממלכה" 19:23 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בעקבות הפיגוע, הרמטכ"ל אייל זמיר המליץ לדרג המדיני לעצור את הסיוע ההומניטרי המגיע מירדן עד להשלמת התחקיר ושינוי נהלי הבידוק של הנהגים הירדנים.