מגישת חדשות 12 יונית לוי, ראיינה בראיון אישי ומעמיק עת נשיא צרפת עמנואל מקרון – בעקבות כך ובעקבות תשובותיו, התחוללה ברשת סערה

מגישת חדשות 12 יונית לוי, ראיינה את נשיא צרפת עמנואל מקרון, לאחר שהאחרון התבטא לאחרונה לא מעט נגד ישראל, קרא להפסקת המלחמה ולהכרה במדינה פלסטינית.

לאחר הראיון, גולשים רבים תקפו את לוי, טענו כי עצם הענקת הראיון זו לגיטימציה למהלך הנבזי של צרפת נגד ישראל ותקפו אותה על כך. "לא יאומן שכאן במדינת היהודים נותנים לגיטימציה לנשיא הזה", "בלתי נתפס, פשוט בושה", כך הגיבו הגולשים.

בראיון, שאלה יונית את מקרון כיצד הוא מגיב לאמירות של נתניהו נגדו, כך הוא השיב: "קודם כול, אני נפגעתי. ואני חושב שזו טעות ענקית מצד ראש הממשלה שלכם, כי הוא נותן לגיטימציה לאנטישמיות, מטיל אותה על כתפיי, כי כנראה זו הייתה מטרתו.

עוד באותו נושא ישנו את עמדתו? משפחות החטופים ייפגשו עם מקרון 09:11 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אבל אין הצדקה לאנטישמיות – לא ההכרה, שלא קשורה לכך, ולא שום דבר אחר. אפשר לא להסכים עם אנשים שתומכים במה שקורה בעזה, אבל זה ויכוח בחברה פתוחה ובדמוקרטיה. שום דבר לא מצדיק דחייה של אנשים או שנאה כלפיהם בגלל היותם יהודים".