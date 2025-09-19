לראשונה מאז תחילת המלחמה, סקר מעריב שפורסם היום (שישי) חושף, כי האופוזיציה מתייצבת על 61 מנדטים ויכולה להקים ממשלה ללא הצורך בתמיכת המפלגות הערביות.
על פי הנתונים, הסיבה לכך היא בגלל ההחלטה לצאת לכיבוש העיר עזה , ו"נאום ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
על פי התרחיש אם בבחירות הבאות לכנסת יתמודדו שתי מפלגות חדשות: מפלגת בנט 2026 ומפלגת ישר! עם איזנקוט, בראשות גדי איזנקוט, כאשר שאר המפלגות ללא שינוי, הנתונים היו כאלו: הליכוד 25 מנדטים, בנט 20, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 10, ישר! של איזנקוט 9, ש"ס 8, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 8, יש עתיד 7, רע"ם 5, חד"ש־תע"ל 5, כחול לבן 4, הציונות הדתית 0.
קואליציית נתניהו מקבלת 49 מנדטים, גוש אופוזיציה־בנט־איזנקוט 61 והמפלגות הערביות 10.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים - עד לבחירות האחרונות, בבחירות המקומיות שהיו בהיקף הגדול ביותר מקום המדינה,ועד היום - עם מעל 90% דיוק!!
סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים - עד לבחירות האחרונות, בבחירות המקומיות שהיו בהיקף הגדול ביותר מקום המדינה,ועד היום - עם מעל 90% דיוק!!08:41 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מעריב ממחזר את ה"סקרים" שלו עד לבחירות האחרונות שבהם ללא יוצא מן הכלל השמאל גרף ניצחון מוחלט, כשבבחירות הימין קיבל 64 מנדטים!!!
מעריב ממחזר את ה"סקרים" שלו עד לבחירות האחרונות שבהם ללא יוצא מן הכלל השמאל גרף ניצחון מוחלט, כשבבחירות הימין קיבל 64 מנדטים!!!08:43 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עוד "סקר" דמגוגי להינדוס התודה!לפי ערוץ 14 מהיום,האמין היחידי, לנתניהו 33 מנדטים ולימין 63 מנדטים-לניצחון מוחלט!ולשמאל 47 מנדטים בלבד!!
עוד "סקר" דמגוגי להינדוס התודה!לפי ערוץ 14 מהיום,האמין היחידי, לנתניהו 33 מנדטים ולימין 63 מנדטים-לניצחון מוחלט!ולשמאל 47 מנדטים בלבד!!08:40 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי הטבח והמלחמה שהביא על המדינה ועל רקע הישגי העל הבלתי פוסקים של נתניהו - מעריב שופך עשרות מנדטים על בנט הבו ג ד ה נו כל לעוד ממשלה עם רע"מ והמשותפת!!
כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי הטבח והמלחמה שהביא על המדינה ועל רקע הישגי העל הבלתי פוסקים של נתניהו - מעריב שופך עשרות מנדטים על בנט הבו ג ד ה נו כל...
כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי הטבח והמלחמה שהביא על המדינה ועל רקע הישגי העל הבלתי פוסקים של נתניהו - מעריב שופך עשרות מנדטים על בנט הבו ג ד ה נו כל לעוד ממשלה עם רע"מ והמשותפת!!המשך 08:44 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו 3
סקרים מוזמנים עם תוצאות מוזמנות. רןב עם עם ישראל נתפקח במלחמה הזו ועומד אחרי נתניהו, ניצחון בעזה, ערבים הם אויבים, מדינה יהודית. התקשורת הישראלית, המשפט והשמאל הפוליטי נחשפו בחוסר נאמנות...
סקרים מוזמנים עם תוצאות מוזמנות. רןב עם עם ישראל נתפקח במלחמה הזו ועומד אחרי נתניהו, ניצחון בעזה, ערבים הם אויבים, מדינה יהודית. התקשורת הישראלית, המשפט והשמאל הפוליטי נחשפו בחוסר נאמנות למדינת ישראל ושתוף פעולה עם האוייב הנציהמשך 09:31 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי הטבח והמלחמה שהביא על המדינה ועל רקע הישגי העל הבלתי פוסקים של נתניהו - מעריב שופך עשרות מנדטים על בנט הבו ג ד ה נו כל לעוד ממשלה עם רע"מ והמשותפת!!
כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי הטבח והמלחמה שהביא על המדינה ועל רקע הישגי העל הבלתי פוסקים של נתניהו - מעריב שופך עשרות מנדטים על בנט הבו ג ד ה נו כל...
כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי הטבח והמלחמה שהביא על המדינה ועל רקע הישגי העל הבלתי פוסקים של נתניהו - מעריב שופך עשרות מנדטים על בנט הבו ג ד ה נו כל לעוד ממשלה עם רע"מ והמשותפת!!המשך 08:44 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מעריב ממחזר את ה"סקרים" שלו עד לבחירות האחרונות שבהם ללא יוצא מן הכלל השמאל גרף ניצחון מוחלט, כשבבחירות הימין קיבל 64 מנדטים!!!
מעריב ממחזר את ה"סקרים" שלו עד לבחירות האחרונות שבהם ללא יוצא מן הכלל השמאל גרף ניצחון מוחלט, כשבבחירות הימין קיבל 64 מנדטים!!!08:43 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים - עד לבחירות האחרונות, בבחירות המקומיות שהיו בהיקף הגדול ביותר מקום המדינה,ועד היום - עם מעל 90% דיוק!!
סקרי ערוץ 14 האמינים היחידים - עד לבחירות האחרונות, בבחירות המקומיות שהיו בהיקף הגדול ביותר מקום המדינה,ועד היום - עם מעל 90% דיוק!!08:41 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרון מ
תמשיכו לספר בדיחות, מי יצביע ללפיד הדבע, טיפה של שכל אין לו בקודקוד, וכל הלשעברים שגרמו וגורמים לנזקים בעולם עם אמרות הזיות תמשיכו לשקר ולחשוב שזה יהפוך לאמת,אין אחד מהשמאל...
תמשיכו לספר בדיחות, מי יצביע ללפיד הדבע, טיפה של שכל אין לו בקודקוד, וכל הלשעברים שגרמו וגורמים לנזקים בעולם עם אמרות הזיות תמשיכו לשקר ולחשוב שזה יהפוך לאמת,אין אחד מהשמאל שאתן לו את הקול שלי 😡המשך 08:41 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עוד "סקר" דמגוגי להינדוס התודה!לפי ערוץ 14 מהיום,האמין היחידי, לנתניהו 33 מנדטים ולימין 63 מנדטים-לניצחון מוחלט!ולשמאל 47 מנדטים בלבד!!
עוד "סקר" דמגוגי להינדוס התודה!לפי ערוץ 14 מהיום,האמין היחידי, לנתניהו 33 מנדטים ולימין 63 מנדטים-לניצחון מוחלט!ולשמאל 47 מנדטים בלבד!!08:40 19.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר