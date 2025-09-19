סקר מנדטים של מעריב, מציג תמונה עגומה לקואליציה וחושף הישג פנומנלי לאופוזיציה, לראשונה מאז פרוץ המלחמה. לכל הנתונים

לראשונה מאז תחילת המלחמה, סקר מעריב שפורסם היום (שישי) חושף, כי האופוזיציה מתייצבת על 61 מנדטים ויכולה להקים ממשלה ללא הצורך בתמיכת המפלגות הערביות.

על פי הנתונים, הסיבה לכך היא בגלל ההחלטה לצאת לכיבוש העיר עזה , ו"נאום ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי התרחיש אם בבחירות הבאות לכנסת יתמודדו שתי מפלגות חדשות: מפלגת בנט 2026 ומפלגת ישר! עם איזנקוט, בראשות גדי איזנקוט, כאשר שאר המפלגות ללא שינוי, הנתונים היו כאלו: הליכוד 25 מנדטים, בנט 20, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 10, ישר! של איזנקוט 9, ש"ס 8, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 8, יש עתיד 7, רע"ם 5, חד"ש־תע"ל 5, כחול לבן 4, הציונות הדתית 0.

קואליציית נתניהו מקבלת 49 מנדטים, גוש אופוזיציה־בנט־איזנקוט 61 והמפלגות הערביות 10.