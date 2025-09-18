22:29

רעידת אדמה בעוצמה 7.8 פגעה במזרח רוסיה

22:19

שידור ישיר: הלוחם איתן אבנר בן יצחק מובא למנוחות

22:13

בהופעה הראשונה אחרי התאונה: גידי גוב התנצל בפני הנפגעים

22:05

נתניהו מספיד את הנופלים: "נלחמו באומץ למען הכרעת החמאס"

21:45

סקר מנדטים: גנץ לא עובר את אחוז החסימה, ומי עוקף את איזנקוט?

21:03

הותר לפרסום: יצחק הרוש ואורן הרשקו נרצחו בפיגוע במעבר אלנבי

20:57

תיעוד: צה"ל תקף אמצעי לחימה של כוח רדואן בדרום לבנון

20:31

שבוע אחרי מות בעלה: אלמנתו של צ'ארלי קירק בתפקיד חדש

20:27

יורט הטיל ששוגר לעבר ישראל

20:01

האיום של סמוטריץ' לנתניהו: זה מה שאעשה אם לא תחיל ריבונות

20:00

בעקבות הפיגוע: צה"ל ממליץ לעצור את הסיוע ההומינטרי מירדן

19:48

ההפגנה בכביש 4: שוטר נפצע לאחר שהושלך עליו חפץ. צפו

19:43

האפיפיור החדש סירב לקרוא למלחמה בעזה "רצח עם"

19:32

ההחלטה שוב התהפכה: אוריך הורחק מלשכת נתניהו

19:25

תיעוד דרמטי: הכטב"מ צונח במהירות אדירה ומתפוצץ. צפו

19:23

ירדן מגנה את הפיגוע: "איום על האינטרסים של הממלכה"

19:21

דובר צה"ל: "כ-450,000 עזתים התפנו מהעיר עזה"

19:03

ההאמר סטה ועלה על מטען: פרטים נוספים על התקרית ברפיח

19:02

הותר לפרסום: 4 לוחמים נהרגו מפיצוץ מטען בעזה

18:49

דיווח ראשוני: פגיעה ישירה של כטב"מ במלון באילת

