הלווייתו של סגן איתן אבנר בן יצחק, אחד מ-4 הלוחמים שנהרגו היום (חמישי) מפיצוץ מטען ברפיח, מתקיימת כעת בבית העלמין בהר הרצל בירושלים, בהשתתפות אלפי בני אדם.

צפו בשידור ישיר: