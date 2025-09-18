הלווייתו של סגן איתן אבנר בן יצחק, אחד מ-4 הלוחמים שנהרגו היום (חמישי) מפיצוץ מטען ברפיח, מתקיימת כעת בבית העלמין בהר הרצל בירושלים, בהשתתפות אלפי בני אדם.
13:50
אלפים הגיעו להלווייתו של סגן איתן אבנר בן יצחק מהר ברכה, אחד מ-4 הנופלים בקרב בעקבות פיצוץ מטען ברצועת עזה. צפו בשידור ישיר
