במהלך מופע האיחוד של "הכבש השישה עשר", גידי גוב התייחס לתאונה הקשה שבה היה מעורב: "חשוב לי להסביר ולהתנצל בפני כל האנשים שנפגעו. לא שהתנצלות תעזור, זה לא כיף להם, אבל בכל זאת החלמה מהירה"

יומיים אחרי שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה שהובילה לשלילת רישיונו, גידי גוב עלה לבמה הערב (חמישי) למופע האיחוד של "הכבש השישה עשר" – והתנצל בפני 6 הפצועים מהאירוע.

"כמו שאתם יודעים, ביום שני בלילה קרה לי לראשונה, בגילי המופלג, אירוע שהוא אחד הדברים הכי מפחידים לכל אחד מאיתנו: תאונת דרכים – ועוד בפקק" אמר גוב. "חשוב לי להסביר ולהתנצל בפני כל האנשים שנפגעו. האנשים, המכוניות, המשפחות. לא שהתנצלות תעזור, זה לא כיף להם, אבל בכל זאת החלמה מהירה ושנצא מזה בשלום. אני גם רוצה גם להגיד תודה לכל מי ששלח מילים מחזקות".

עוד באותו נושא אחרי התאונה, גידי גוב לא התייצב לשימוע. זו הסיבה 12:53 | חדשות סרוגים 1 1 😀

כזכור, שלשום דווח כי גוב היה מעורב בתאונה שבה 8 רכבים נפגעו בנתיבי איילון בתל אביב. הזמר עוכב לחקירה ביחידת בוחני התנועה של משטרת מחוז תל אביב, ולאחר מכן שוחרר. על פי הדיווחים, במהלך החקירה הוא אמר כי בהופעה, קודם הנהיגה, הוא שתה ויסקי.