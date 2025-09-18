ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד את מותם של הנרצחים בפיגוע במעבר אלנבי ושל לוחמי צה"ל שנפלו בתקרית ברפיח: "ברוח גבורתם ועוז נפשם של לוחמינו, נמשיך להכות בעוצמה באויבינו עד שנשלים את כל מטרות המלחמה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד הערב (חמישי) את 6 לוחמי צה"ל שנפלו היום, בהם 2 הנרצחים מפיגוע הירי במעבר אלנבי, ו-4 ההרוגים מפיצוץ מטען ברפיח.

"זהו ערב קשה. אני שולח את תנחומי העם כולו למשפחותיהם של סא״ל (במיל׳) יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו, שנהרגו היום בפיגוע הנתעב במעבר אלנבי" אמר נתניהו. "בקרב בעזה, נפלו היום ארבעה מלוחמינו הגיבורים – רס"ן אומרי-חי בן משה, מ״פ בגדוד "דקל", ושלושת הצוערים – סגן רון אריאלי, סגן איתן אבנר בן יצחק וסגן ערן שלם. הם נלחמו באומץ למען הכרעת החמאס והשבת כל חטופינו".

"רעייתי ואני, יחד עם כל עם ישראל שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחותיהם ומאחלים החלמה מהירה לפצועים" הוסיף. "ברוח גבורתם ועוז נפשם של לוחמינו, נמשיך להכות בעוצמה באויבינו עד שנשלים את כל מטרות המלחמה שלנו. יהי זכרם ברוך. השם יקום דמם".