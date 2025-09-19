משדר ראש השנה החגיגי של יה יה אביה – יוצא לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לקראת השנה החדשה עם שירים, סימני חג, הפתעות, ריקודים והרבה הרבה אורחים והפתעות!

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בשכונה של אביה - משדר ראש השנה

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד.

הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

מה מחכה לנו? כל הדברים שרציתם לדעת כדאי להיות מוכנים לחג

שירים, סימני חג, הפתעות, ריקודים והרבה הרבה אורחים והפתעות!

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; נעה אברמובסקי; אפי זרסקי; אפרת שטרן.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.