בשכונה של אביה – משדר ראש השנה החגיגי של יה יה אביה – יוצא לדרך!  כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לקראת השנה החדשה!

בשכונה של אביה - משדר ראש השנה

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד.

הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

מה מחכה לנו? כל הדברים שרציתם לדעת כדאי להיות מוכנים לחג

שירים, סימני חג, הפתעות, ריקודים והרבה הרבה אורחים והפתעות!

קפטן צ'ילי בשכונה של אביה

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; נעה אברמובסקי; אפי זרסקי; אפרת שטרן.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.