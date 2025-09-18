ארגון "Turning Point USA", שנוסד על ידי צ'ארלי קירק, הודיע כי אלמנתו אריקה קירק נבחרה כמנכ"לית החדשה של הארגון

שבוע אחרי מותו של פעיל הימין האמריקני צ'ארלי קירק, ארגון "Turning Point USA" הודיע הערב (חמישי) כי אלמנתו אריקה קירק נבחרה לכהן כמנכ"לית הארגון שנוסד על ידי בעלה.

"בספר קהלת, המלך שלמה כתב כי האנושות אמורה להיבחן על ידי אלוהים. היום אנחו עומדים בפני מבחן כזה, אך אנו יודעים גם שאלוהים הכין אותנו עם כל מה שנדרש כדי להתגבר על האתגר הזה" אמרו חברי מועצת. "זה היה כבוד חיינו לשרת כחברי מועצה לצידו של צ'ארלי. הוא עבד ללא הפסקה כדי להבטיח ש-Turning Point USA תוכל לשרוד גם את האתגרים הגדולים ביותר. כעת, אנו גאים להכריז על אריקה קירק כמנכ"לית החדשה של הארגון".

"לכולנו יש תפקיד מיוחד במשימה להמשיך את דרכו של צ'ארלי קירק ולהגשים את חזונו. כפי שהוא תמיד אמר: 'יש לנו מדינה להציל'" הוסיפו. "לא ניכנע ולא נכרע בפני הרשע. נמשיך הלאה. הניסיון להרוס את עבודתו של צ'ארלי יהפוך להזדמנות שלנו להפוך אותה לחזקה ועמידה מתמיד".

ארגון Turning Point USA נוסד על ידי קירק בשנת 2012, והוא פועל להפצת השיח החופשי וחופש הביטוי, יחד עם קידום ערכים שמרניים. תוך זמן קצר, הארגון הפך לאחד הגדולים ביותר בארה"ב והמשפיע ביותר מסוגו.