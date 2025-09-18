שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא יפעל למוטט כלכלית את הרשות הפלסטינית אם לא יחיל ריבונות ביהודה ושומרון: "אפעל בכלים שנמצאים בידיי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הזהיר הערב (חמישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אם לא יחיל את הריבונות ביהודה ושומרון – הוא יקריס כלכלית את הרשות הפלסטינית בסמכויות שלו כשר האוצר.

"אני אומר לראש הממשלה: ריבונות זו החלטה שלך, אני לא יכול לפרסם סדר יום של ממשלה, אני לא יכול להעלות הצעות לקבינט" אמר סמוטריץ' בוועידה של ערוץ 14. "ככל שהדבר הזה לא יקרה – אני חושב שהדבר הנכון, ואני אפעל בכלים שנמצאים בידיי, כדי למוטט את הרשות".

לדבריו, "הרשות היא גוף שמסכנת את קיומה של ישראל, מכיוון שכל תכליתה זה לחתור להקמה של מדינה פלסטינית. היא זו שעומדת מאחורי המאמצים הבינלאומיים האלה, מאחורי הסעודים, הצרפתים, הבריטים, ואפילו מאחורי דרום אפריקה שהוציאה צו מעצר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר של מדינת ישראל. זה הזוי בעיניי שעברנו לדבר הזה לסדר היום".