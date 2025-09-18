שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הזהיר הערב (חמישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אם לא יחיל את הריבונות ביהודה ושומרון – הוא יקריס כלכלית את הרשות הפלסטינית בסמכויות שלו כשר האוצר.
"אני אומר לראש הממשלה: ריבונות זו החלטה שלך, אני לא יכול לפרסם סדר יום של ממשלה, אני לא יכול להעלות הצעות לקבינט" אמר סמוטריץ' בוועידה של ערוץ 14. "ככל שהדבר הזה לא יקרה – אני חושב שהדבר הנכון, ואני אפעל בכלים שנמצאים בידיי, כדי למוטט את הרשות".
לדבריו, "הרשות היא גוף שמסכנת את קיומה של ישראל, מכיוון שכל תכליתה זה לחתור להקמה של מדינה פלסטינית. היא זו שעומדת מאחורי המאמצים הבינלאומיים האלה, מאחורי הסעודים, הצרפתים, הבריטים, ואפילו מאחורי דרום אפריקה שהוציאה צו מעצר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר של מדינת ישראל. זה הזוי בעיניי שעברנו לדבר הזה לסדר היום".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
אמאשל
לך לעזאזל, הרסת את המדינה הפקרת את החטופים , את החיילים, אתה רוצח בהבל פיך את כל מה ומי שטוב במדינה20:08 18.09.2025
יו יו, גם
לנתק את הרשות הפלשתינית מההסתמכות על השקל הישראלי- שהפלשתינים ינפיקו מטבע משלהם שיקבל תמיכה מוניטרית מהפרנק הצרפתי.20:37 18.09.2025
מסתבר
בתגובה ל: יו יו, גם
זה מה שעושים כשמכריזים על עצמאות20:59 18.09.2025
חנן
אדם שמדבר על עזה כנדלן עם חיוך על הפנים בזמן שחיילנו מדממים בעזה, לא ראוי הנהגה עם ערכים מעוותים לא ראויים לעם הזה תתעסקו בלהציל את החטופים להחזיר את הביטחון להפסיק...
אדם שמדבר על עזה כנדלן עם חיוך על הפנים בזמן שחיילנו מדממים בעזה, לא ראוי הנהגה עם ערכים מעוותים לא ראויים לעם הזה תתעסקו בלהציל את החטופים להחזיר את הביטחון להפסיק לשלוח את אותם חיילים שחוקים לקרב נמאסתםהמשך 21:03 18.09.2025
סש
אנשים קטנים משמיעים איומים גדולים , זה שם הסרט החדש ישן שבו כבר היינו ויצאנו באמצע .21:07 18.09.2025
