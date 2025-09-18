בעקבות הפיגוע שהתרחש, הרמטכ״ל המליץ לדרג המדיני לעצור את הסיוע ההומניטרי המגיע מירדן עד להשלמת התחקיר ושינוי נהלי הבידוק של הנהגים הירדנים

בעקבות הפיגוע שהתרחש היום (חמישי) במעבר אלנבי, הרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר, המליץ לדרג המדיני לעצור את הסיוע ההומניטרי המגיע מירדן עד להשלמת התחקיר ושינוי נהלי הבידוק של הנהגים הירדנים.

פרטים ראשונים על פיגוע ירי במעבר אלנבי שבבקעת הירדן. מפרטים ראשונים ככל הנראה ככל הנראה מחבל אחד מנוטרל במקום לפחות שני נפגעים במצב קשה בזירה. מנכ"ל מד"א עדכן לאחר מכן כי נקבע מותו של אחד הפצועים.

כזכור פיגוע רצחני התקיים מוקדם במעבר אלנבי על גבול ירדן, המחבל חצה את הצד הירדני של המעבר כשהוא נוהג במשאית סיוע. המשאית הייתה אמורה להיכנס לרצועת עזה. כל יום נכנסות עשרות משאיות סיוע דרך מעבר אלבני. מיד לאחר שהמחבל חצה את הגבול לצד הישראלי הוא התחיל במסע הרצח..