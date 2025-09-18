כבישים רבים ברחבי הארץ נחסמו בשל הפגנות של הפלג הירושלמי נגד מעצר משתמט. במהלך ההפגנה בכביש 4 שוטר נפצע קל בידו לאחר שהושלך עליו חפץ

היום (חמישי) בשעות האחרונות נחסמו כבישים רבים ברחבי הארץ בשל הפגנות של הפלג הירושלמי נגד מעצר משתמט. במהלך ההפגנה בכביש 4 שוטר נפצע קל בידו לאחר שהושלך עליו חפץ. המשטרה חילצה כלי רכב שנקלעו להפגנה והשתמשה באמצעים ובכוח .

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פעלה בשעות האחרונות במאמץ לשמור על הסדר הציבורי לאור חסימת כביש 4 סמוך לבני ברק וגשר גבעת שמואל. מפירי הסדר חסמו את הכבישים, התעמתו עם השוטרים, ישבו על הכבישים, סיכנו את חייהם. בנוסף, המפגינים חסמו בגופם רכבים, רכבי חירום, וסיכנו את חייהם ואת משתמשי הדרך".

עוד באותו נושא בגלל הפגנות: כבישים מרכזים ברחבי הארץ נחסמו, הרק"ל הושחתה 17:40 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית, ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה, וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".