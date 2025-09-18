בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את הערעור בתיק של יונתן אוריך יועצו של ראש הממשלה והוא יורחק מלשכת נתניהו: "חשד סביר של פגיעה בביטחון הציבור"

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל היום (חמישי) את הערעור של המשטרה בתיק של יונתן אוריך יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והוא יורחק מלשכת נתניהו.

מפסק הדין: "סעיף 48(א) מאפשר לבית המשפט לקבוע תנאי שחרור של "איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה" כל אימת ש"מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לביטחון הציבור, או עלול להקל על ביצוע עבירה דומה…". כאן המקום להזכיר, שבהתאם לגרסת המשיב בשתי הפרשיות הנחקרות, מעשיו היו תמימים, והוא כלל לא עבר עבירה או ביצע מעשה אסור.

:טענה זו של המשיב מקימה חשש מוגבר שמא חזרתו לסביבת מקום עבודתו הקודם, שאין צורך להכביר מילים על רגישותו, תאפשר לו להמשיך ולבצע מעשים בעלי מאפיינים דומים או לעבור עבירות נוספות, בסוברו כי מעשיו כשרים וחוקיים, זאת בשעה שהם עלולים להסב נזק רב, בין אם נזק לביטחון המדינה ובין אם נזק אחר.

"בעניין זה לא נותר אלא להפנות לכתב החשדות שהועבר למשיב ולכתב האישום שהוגש נגד פלדשטיין, המלמדים כי המשיב ופלדשטיין מסרו במספר הזדמנויות "ידיעה סודית שביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד, בעת שלא היו מוסמכים לכך, כאשר בחלק מההזדמנויות נעשה הדבר בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, ולמצער כשהם צופים מראש את התרחשות התוצאה כאפשרות קרובה לוודאי".

בית המשפט על אוריך: "הסתיר מראש הממשלה את פעילותו"

"נוסף לאמור, נטען שהמשיב החזיק העתק של הידיעה הסודית בעת שלא היה מוסמך לכך. ב"כ המשיב לא חלק על קיומו של חשד סביר לביסוס טענות אלו. ואכן, חומר החקירה שנאסף עד כה מבסס חשד לערוב תחומין בעיסוקיו של המשיב, המוגדר כ"יועץ פוליטי" המקבל את משכורתו מתנועת הליכוד, בין עניינים פוליטיים, מדיניים וביטחוניים, כאשר במקביל לעיסוקו זה, הוא מתפרנס גם ממקור אחר".

"אם נצמד לגרסת המשיב, ובהתאם לחשד, במקביל לשלל עיסוקיו בלשכה, הוא הסתיר מראש הממשלה, אליו היה מקורב מאוד, את פעולותיו האחרות ואת העובדה שקיבל כסף מהחברה בה הועסק בתמורה לקידום ענייניה של קטאר, זאת הן לפני תאריך 7.10.2023 והן פרק זמן ארוך לאחר פרוץ המלחמה ועד לחשיפת הפרשה.

"לנוכח אירועי השבוע החולף, ניתן רק להרהר מה היה קורה לולא נחשפה הפרשה, והמשיב היה ממשיך לקדם את ענייניה של קטאר תמורת תשלום במקביל לעבודתו הצמודה עם ראש הממשלה, כל זאת, כך על פי גרסתו, תוך הסתרת המעשים מהגורמים הרלוונטיים".