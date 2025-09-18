כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

VID 20250918 WA0030

תיעוד דרמטי מרגע הפגיעה הישירה של הכטב"מ באילת. בתיעוד שהגיע לידי סרוגים, נראה הכטב"מ צונח במהירות אדירה ומתפוצץ אחרי מספר שניות. בתיעוד נראים ונשמעים אזרחים צורחים ובורחים מהמקום עם ילדיהם.

 