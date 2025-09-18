כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
תיעוד דרמטי מרגע הפגיעה הישירה של הכטב"מ באילת. בתיעוד שהגיע לידי סרוגים, נראה הכטב"מ צונח במהירות אדירה ומתפוצץ אחרי מספר שניות. בתיעוד נראים ונשמעים אזרחים צורחים ובורחים מהמקום עם ילדיהם.
אמיר יצחק
מפציצים דיונות במקום להרוס את כ ל חותלנד---------מים חשמל גז ...
מפציצים דיונות במקום להרוס את כ ל חותלנד---------מים חשמל גז נמלים כבישים אינטרנט ועודהמשך 19:31 18.09.2025
