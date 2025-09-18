לפני מספר דקות הופעלו התראות באילת בעקבות חדירת כלי טיס עויין לשטח ישראל. על פי עדי ראייה, הכטב"מ נפל סמוך לאחר המלונות בעיר

לפני מספר דקות הופעלו התראות באילת בעקבות חדירת כלי טיס עויין לשטח ישראל. בעקבות האזעקות תושבי אילת שוהים בשעה זו במרחבים המוגנים.

בדקות האחרונות גוברים הדיווחים לפיהם שיגור הכטב"מ הצליח והוא פגע פגיעה ישירה במלון באילת. לפי שעה אין נפגעים.

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו באילת לפני זמן קצר, כלי טיס בלתי מאויש ששוגר ממזרח נפל במרחב אילת. כוחות חילוץ והצלה פועלים במרחב בו התקבל דיווח על נפילה. הנכם מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות שמופצות אליכם".

ממשטרת ישראל נמסר: "כוחות משטרת מרחב אילת הוזעקו לפני זמן קצר, עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בעיר אילת, ומבודדים את זירת הנפילה. חבלני המשטרה פועלים על מנת לקבוע באם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב״מ. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל. משמעת אזרחית מצילה חיי".