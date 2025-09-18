חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.09.2025 / 18:36

מזג אוויר לימים הקרובים: בשירות המטאורולוגי מעדכנים על שינוי משמעותי במזג האוויר מיום שבת עד אחרי ראש השנה. בשירות ציינו כי "אחרי ימים נוחים, צפוי שינוי משמעותי במזג האוויר לקראת תחילתו הרשמית של הסתיו". עד שבת מזג האוויר יוסיף להיות נוח יחסית עם טמפרטורות רגילות לעונה. ביום ראשון כבר צפויה עליה ניכרת בטמפרטורות והתייבשות ברוב האזורים, ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. פריחה בערב החג ובחג ישרור שרב משמעותי ברוב האזורים (למעט באזור החוף), ובשפלה הפנימית, בצפון הנגב ובעמקי הצפון הטמפרטורות יתקרבו ל-40 מעלות ובעמקי המזרח יהיו גבוהות מכך. השרב המשמעותי והממושך יסתיים רק לאחר החג, וכפי שנראה כרגע לקראת סוף שבוע הבא כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה.

