הסחף הבינלאומי נמשך: שר ההגנה של הפיליפינים, גילברט תיאודורו, הודיע היום (רביעי) כי ארצו לא תרכוש כלי נשק מישראל בעקבות המשך המלחמה בעזה. עם זאת, הובהר כי הפיליפינים יכבדו את כל חוזי הנשק הקיימים עם ישראל שעדיין נמצאים בייצור.

"לא חתמנו על שום חוזה חדש עם ישראל. כרגע, אנחנו רק ממשיכים חוזים ישנים" אמר תיאודורו בדיון בפרלמנט הפיליפיני. "הם מעורבים כרגע במלחמה, ואני לא ארגיש בנוח שהם יחתמו על חוזה נוסף כשיש להם את הצרכים שלהם כרגע".

כזכור, באוגוסט האחרון קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הודיע כי יטיל אמברגו נשק על ישראל בעקבות התכניות להרחבת המלחמה ברצועה וכיבוש העיר עזה – במהלך שזכה לביקורת רבה גם בגרמניה עצמה. בעקבות הזעם הציבורי, מרץ הבהיר כי "ממשלת גרמניה ממשיכה ותמשיך לעמוד לימינה של מדינת על ישראל ועל זכותה להגן על עצמה. אך יש לנו וויכוח עם מדיניות הממשלה והמהלכים המתוכננים, אנחנו לא מוכנים לסייע בכיבוש רצועת עזה".