נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא הצהרה משותפת עם ראש ממשלת בריטניה והבהיר כי הוא "לא מסכים עם סטארמר בנושא הכרה במדינה פלסטינית". עוד תקף את חמאס: "העולם צריך לזכור את זוועות ה-7 באוקטובר"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נשאו היום (חמישי) הצהרה משותפת לתקשורת בלונדון, כחלק מביקורו המדיני של טראמפ במדינה. בדבריו טראמפ התייחס למלחמה בעזה וכן לאפשרות של הכרה במדינה פלסטינית בידי בריטניה, כשציין כי "אני לא מסכים עם סטארמר בנושא הכרה במדינה פלסטינית".

"העולם צריך לזכור את זוועות ה-7 באוקטובר, אחד הפשעים הנוראים בתולדות העולם" אמר טראמפ. "אני רוצה את שחרור כל החטופים עכשיו, מיד – לא אחד ולא שניים. זה מה שאנשי ישראל רוצים. המשפחות באו אליי לבית הלבן, ובכל פעם שאני שואל על היחס לחטופים אני שומע כמה הוא נורא. הייתי המום. שמעתי שהם ישימו את החטופים כמגן אנושי – חשוב לזכור זאת".

לדבריו, "אנחנו עובדים חזק מאוד על ישראל ועזה, אתם יודעים מה קורה שם, אבל אנחנו נפתור את זה. אתה אף פעם לא יכול לדעת במלחמה". סטארמר הוסיף וציין כי "אנחנו עובדים יחד על סיום הקטסטרופה בעזה, העברת סיוע הומניטרי, שחרור החטופים והבאת ישראל והאזור לתוכנית שתספק שלום וביטחון לישראלים ולפלסטינים".