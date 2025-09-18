הפגנות בלתי חוקית של חרדים נגד חוק הגיוס. מתקיימות ברחבי הארץ. כביש 4 נחסם לתנועה וכן הכניסה לעיר. גם צומת שיל"ת נחסמה

הפגנות בלתי חוקית של חרדים נגד חוק הגיוס. מתקיימות היום (חמישי) ברחבי הארץ. כביש 4 סמוך לבני ברק. וכן בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים. כביש 4 נחסם לתנועה וכן הכניסה לעיר. גם צומת שיל"ת נחסמה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

המפגינים חוסמים את הכביש בכל ההפגנות. קצין משטרה הכריז על ההפגנה כבלתי חוקית, השוטרים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות וכן מחלצים כלי רכב. בנוסף הכניסה והיציאה מהעיר באזור גשר המיתרים נחסמו לתנועת כלי רכב.

כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון – התנועה מופנת לכביש 471. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. בנוסף הכניסה לירושלים נחסמה וכן כביש 90 ליד ראש פינה.

עוד באותו נושא גם הערב: צפי להפגנות חרדים אחר הצהריים| כביש 4 יחסם 10:23 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

ממשטרת ישראל נמסר :"שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".