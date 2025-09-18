אסון כבד בעזה: הותר לפרסום כי 4 לוחמים נהרגו מפיצוץ מטען בדרום רצועת עזה. בנוסף, 3 לוחמים נפצעו בתקרית – מתוכם אחד במצב קשה ו-2 במצב בינוני. בצה"ל אמרו כי החיילים פונו לקבלת טיפול בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.
אלו שמות החללים:
סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה. איתן היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בעוצבת הקומנדו.
רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה. אומרי-חי היה מפקד פלוגה בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים.
סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה. רון היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בחטיבת גולני.
ערן שלם, בן 23 מרמת יוחנן. ערן היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בסיירת מטכ״ל.
בכך מספר חללי צה"ל מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" ששמותיהם הותר לפרסום עלה ל-908 נופלים. יהי זכרם ברוך.
ספירת חללים
4 למלחמת השולל19:23 18.09.2025
ניסים
מלחמת שולל מלחמת שלום כיסאו של ביבי ממשלת הבונזזה של סמוטריץ עד מתי נקבור לחינם צעירים ממשלה כושלת בכל נקודה שהם נוגעים19:16 18.09.2025
