אסון כבד בעזה: הותר לפרסום כי 4 לוחמים נהרגו מפיצוץ מטען בדרום רצועת עזה. בנוסף, 3 לוחמים נפצעו בתקרית – מתוכם אחד במצב קשה ו-2 במצב בינוני. בצה"ל אמרו כי החיילים פונו לקבלת טיפול בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

אלו שמות החללים:

סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה. איתן היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בעוצבת הקומנדו.

(צילום: דובר צה"ל)

רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה. אומרי-חי היה מפקד פלוגה בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים.

(צילום: דובר צה"ל)

סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה. רון היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בחטיבת גולני.

(צילום: דובר צה"ל)

ערן שלם, בן 23 מרמת יוחנן. ערן היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בסיירת מטכ״ל.

(צילום: דובר צה"ל)

בכך מספר חללי צה"ל מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" ששמותיהם הותר לפרסום עלה ל-908 נופלים. יהי זכרם ברוך.