הותר לפרסום כי 4 לוחמי צה"ל נהרגו מפיצוץ מטען בדרום רצועת עזה: סגן ערן שלם, סגן איתן אבנר בן יצחק, רס"ן אומרי-חי בן משה, וסגן רון אריאלי. 3 לוחמים נוספים נפצעו בתקרית, בהם אחד במצב קשה

אסון כבד בעזה: הותר לפרסום כי 4 לוחמים נהרגו מפיצוץ מטען בדרום רצועת עזה. בנוסף, 3 לוחמים נפצעו בתקרית – מתוכם אחד במצב קשה ו-2 במצב בינוני. בצה"ל אמרו כי החיילים פונו לקבלת טיפול בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

אלו שמות החללים:

סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה. איתן היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בעוצבת הקומנדו.

רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה. אומרי-חי היה מפקד פלוגה בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים.

סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה. רון היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בחטיבת גולני.

ערן שלם, בן 23 מרמת יוחנן. ערן היה צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, ושירת כלוחם בסיירת מטכ״ל.

בכך מספר חללי צה"ל מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" ששמותיהם הותר לפרסום עלה ל-908 נופלים. יהי זכרם ברוך.