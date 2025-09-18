עמית סגל, מתייחס לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, לפיה לא נמצאה מניעה למינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראשות השב"כ: "יש דרך יותר טובה לומר את זה"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מתייחס לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, לפיה לא נמצאה מניעה למינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראשות השב"כ, ואומר כי מדובר בבחירת מילים תמוהה.

לדברי סגל: "כאשר היועצת המשפטית לממשלה אומרת 'לא נמצאה עילה לפסול את מועמדותו', זה נשמע לי כמו 'חיפשנו ממש, אבל לא נמצאה עילה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דוד זיני (צילום: דורון קדוש)

סגל המשיך ואמר: "אגב, יש דרך יותר טובה לכתוב והיא' אין מניעה למנותו', אבל לא נמצא עילה, זה באמת כאילו ניסינו, הכיפה גדולה מדי, אבל זה בגבולות המותר. ודודה של אימא שלו דיברה פעם בעד נוער הגבעות, אז הוא פסול".

עוד באותו נושא מחוץ לתקשורת: התפקיד החדש של עמית סגל 16:42 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

סגל תהה: "הרי אם היו אומרים את זה ככה על מישהי שדודה של סבתא שלו מפגינה בקפלן, אז הייתה יוצאת זעקה זה מקצה הארץ ועד קצה.

אבל יש אנשים שמותר להם רק דבר אחד במדינת ישראל, למות בקרב".

בסוף דבריו אמר סגל: "מדובר בניסיון לפסול את האנשים האלה למעט תפקיד אחד; למות על הגנת המולדת. כל דבר מעבר לזה, הם פסולים.