לקראת תקיפה נרחבת של צה"ל בדרום לבנון, תושבי הישובים הסמוכים לגבול קיבלו הודעה על התקיפה המתוכננת ועל כך שאין שינוי לפי שעה בהנחיות

בעקבות הודעת הפינוי של צה"ל לכפרים בלבנון לקראת תקיפה של חיל האוויר, גם תושבי הצפון המתגוררים סמוך לגבול קיבלו לפני זמן קצר הודעה לפיה צפויה תקיפה נרחבת בלבנון, אך לפי שעה אין שינוי בהנחיות.

בהודעה, שנשלחה כאמור לתושבי היישובים הסמוכים לגבול לבנון, נכתב: "בשעות הקרובות תתבצע תקיפה נרחבת בחזית לבנון לרוחב הגזרה. קולות נפץ ישמעו במרחב הגליל והגולן".

בנוסף, במועצה האזורית גליל עליון מסרו לתשובים כי "כל זה במסגרת האכיפה של צה"ל בלבנון. בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב והנחיות למרחב האזרחי".