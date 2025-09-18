דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם התראת פינוי חריגה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען ביטחונכם, אתם מתבקשים להתפנות מיידית"

דובר צה"ל אביחי אדרעי פרסם היום (חמישי) הוראת פינוי לתושבי דרום לבנון, לקראת תקיפה של תשתיות חיזבאללה באזור – זאת על רקע ניסיונות ארגון הטרור לשקם את פעילותו באזור. בדבריו הזהיר את תושביהם של 2 בניינים שיותקפו. כשעה לאחר מכן, צה"ל הודיע כי החל כעת בגל תקיפות לעבר מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

"צה"ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, למול הנסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב" נאמר. "אנו מוציאים אזהרה דחופה לתושבי הבניינים המסומנים באדום במפות שיוצגו ובמבנים הסמוכים להם, בכפרים הבאים: מיס אלג'בל, כפר תבנית, ודבין".

(צילומים: דובר צה"ל)

אדרעי הוסיף והזהיר את תושבי הבניינים: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען ביטחונכם, אתם מתבקשים להתפנות מיידית למרחק של 500 מטר לפחות מהמבנה. השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם".

(צילומים: דובר צה"ל)