השר לשעבר ויו"ר מפלגת 'המילואימניקים' יועז הנדל, מצוי תחת מתקפה ברשת, בעקבות שם מפלגתו: "בוודאי לא מייצגת את כל המילואימניקים"

מאז הקמתה של מפלגת 'הציונות הדתית', השר בצלאל סמוטריץ' מצוי תחת מתקפה בטענה ששם המפלגה הוא הונאה שכן המפלגה אינה מייצגת את כל המגזר הקרוי 'הציונות הדתית'. כעת, טענות דומות עולות כלפי יו"ר מפלגת 'המילואימניקים' יועז הנדל, מאותה סיבה לפיה הוא אינו מייצג את כל המילואימניקים.

איש התקשורת הסרוג, ברל'ה קרומבי, העלה תמונה שלו משירות המילואים שלו שארך 300 ימים, וכתב: "שלום יועז הנדל ושבות רענן. שירתתי במלחמה הזו מעל 300 ימי מילואים. יחד איתי עוד עשרות אלפי מילואימניקים. מימין ומשמאל, דתיים וחילונים".

"באיזה קטע אתם קוראים למפלגה הפוליטית שלכם "המילואימניקים" ונושאים את השם הקדוש הזה לשווא וגונבים את השם הזה לצרכים האישיים שלכם?! לא הספיק לשמאל שגנבו כבר פעם אחת את "אחים לנשק", אז אתם מנסים לנכס לעצמכם גם את "המילואימניקים"?! תתביישו".

העיתונאי הסרוג גדעון דוקוב, העלה אף הוא טענות דומות וכתב: "אז יועז הנדל הקים את מפלגת "המילואימניקים", ואני רק שאלה: אלה שתקפו את סמוטריץ' בטענה שהוא קרא למפלגה שלו "הציונות הדתית" למרות שהיא לא מייצגת את כל הציונות הדתית, יגידו עכשיו משהו על יועז שקורא למפלגה שלו "המילואימניקים" למרות שהיא בוודאי לא מייצגת את כל המילואימניקים?".