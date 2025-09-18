מאז הקמתה של מפלגת 'הציונות הדתית', השר בצלאל סמוטריץ' מצוי תחת מתקפה בטענה ששם המפלגה הוא הונאה שכן המפלגה אינה מייצגת את כל המגזר הקרוי 'הציונות הדתית'. כעת, טענות דומות עולות כלפי יו"ר מפלגת 'המילואימניקים' יועז הנדל, מאותה סיבה לפיה הוא אינו מייצג את כל המילואימניקים.
איש התקשורת הסרוג, ברל'ה קרומבי, העלה תמונה שלו משירות המילואים שלו שארך 300 ימים, וכתב: "שלום יועז הנדל ושבות רענן. שירתתי במלחמה הזו מעל 300 ימי מילואים. יחד איתי עוד עשרות אלפי מילואימניקים. מימין ומשמאל, דתיים וחילונים".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
"באיזה קטע אתם קוראים למפלגה הפוליטית שלכם "המילואימניקים" ונושאים את השם הקדוש הזה לשווא וגונבים את השם הזה לצרכים האישיים שלכם?! לא הספיק לשמאל שגנבו כבר פעם אחת את "אחים לנשק", אז אתם מנסים לנכס לעצמכם גם את "המילואימניקים"?! תתביישו".
העיתונאי הסרוג גדעון דוקוב, העלה אף הוא טענות דומות וכתב: "אז יועז הנדל הקים את מפלגת "המילואימניקים", ואני רק שאלה: אלה שתקפו את סמוטריץ' בטענה שהוא קרא למפלגה שלו "הציונות הדתית" למרות שהיא לא מייצגת את כל הציונות הדתית, יגידו עכשיו משהו על יועז שקורא למפלגה שלו "המילואימניקים" למרות שהיא בוודאי לא מייצגת את כל המילואימניקים?".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
כמו סמוטריץ', גם יועז הנדל לא מתרגש מהמתקפה הזו
זו אפילו לא סערה בכוס תה.16:56 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף
אדם גאוותן ומתנשא פשוט להקיא17:06 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צבי מילואמניק
בקושי יעבור 2 מנדטים שלא נותנים כניסה17:13 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
קרומבי! אתם ניכסתם את העובדה שאתם יהודים, ישראלים וחלק מהעם. אתם לא. אתם לא ישראל. אתם יהודה.17:37 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מילאומניק
צריך להגיש בג"ץ נגד שם המפלגה מצד אנשי המילואימניקים ששרתו חודשים רבים בשירות צבאי שמשתמשים בשמם לשוא במכוון לשם הטעיה הציבור כי מילואימניקים יש בכל המפלגות, כי המפלגה הבאה שתקום...
צריך להגיש בג"ץ נגד שם המפלגה מצד אנשי המילואימניקים ששרתו חודשים רבים בשירות צבאי שמשתמשים בשמם לשוא במכוון לשם הטעיה הציבור כי מילואימניקים יש בכל המפלגות, כי המפלגה הבאה שתקום תקרא לעצמה צה"ל.המשך 17:55 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
קרומבי! אתם ניכסתם את העובדה שאתם יהודים, ישראלים וחלק מהעם. אתם לא. אתם לא ישראל. אתם יהודה.17:37 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צבי מילואמניק
בקושי יעבור 2 מנדטים שלא נותנים כניסה17:13 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף
אדם גאוותן ומתנשא פשוט להקיא17:06 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כמו סמוטריץ', גם יועז הנדל לא מתרגש מהמתקפה הזו
זו אפילו לא סערה בכוס תה.16:56 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר