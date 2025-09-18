בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין כי יתקיימו בחירות חוזרות בעכו בעקבות עתירה על שוחד למצביעים שהוגשה נגד ראש העיר עמיחי בן שלוש

בבית המשפט המחוזי בחיפה ניתן היום (חמישי) פסק דין בעתירה נגד ראש העיר עמיחי בן שלוש, בבחירות האחרונות לראשות העיר עכו. על פי בית המשפט שולם שוחד למצביעים רבים עבור הצבעה, ולכן יתקיימו בחירות חוזרות.

בית המשפט קיבל את התביעה שהוגשה מטעם אוהד שגב נגד ראש העיר המכהן, מר עמיחי בן שלוש, ונגד ועדת הבחירות ומנהל הבחירות (למרות שלא הופנו טענות כלפי השניים האחרונים.

בפסיקה נקבע כי כי הוצגה בפני בית המשפט תשתית מספיקה על ליקויים בהליך הבחירות. בנוסף הוצגו עדויות לכך שהיו מצביעים שקיבלו תשלום עבור הצבעתם. היו משפחות שהושפעו שלא כחוק. בנוסף היו מצביעים היו שסמכו על הבטחות שהובטחו לגבי משרות, טיפול בהיתרי בניה וכו…

בית המשפט קבע כי כל הנתונים מלמדים על כך שהייתה השפעה שלא כדין על מספר משמעותי של מצביעים, ובכך הייתה השפעה על תוצאות הבחירות. בנוסף פסק הדין ניתן בזמן שהחקירה של המשטרה המתנהלת סביב הנושא לא הושלמה עדיין. לכן חלקים גדולים מפסק הדין יישארו בשלב חסויים, הם יועברו לעיון הצדדים ובאי כוחם בלבד.

על פי החלטת בית המשפט , יתקיימו בחירות חדשות, לפי ההסדרים והזמנים הקבועים בחוק. אך הבקשה להדיח את ראש העיר באופן מיידי נדחתה.