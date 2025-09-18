הותר לפרסום כי איתן בן יצחק, בן 22 מהיישוב הר ברכה, נפל בקרב ברצועת עזה. איתן נישא לאשתו עטרה שטיינבך רק לפני כ-3 חודשים

הותר לפרסום כי איתן בן יצחק, תושב היישוב הר ברכה, נפל בקרב ברצועת עזה בעקבות פיצוץ מטען. איתן היה לוחם ביחידת אגוז, צוער בקורס קצינים.

בן יצחק היה בן 22 במותו, והוא נשא את אשתו עטרה שטיינבך רק לפני כ-3 חודשים. הוא הותיר אחריו רעיה, הורים ואחים.

"המומים וכואבים, התבשרנו בצער רב על נפילתו של תושב הישוב איתן בן יצחק הי"ד, בעלה של עטרה (שטיינבך), לוחם באגוז, שנפל בקרב בעזה" נמסר ממועצת היישוב. "ליבנו עם משפחת שטיינבך, אנו שולחים תנחומים מעומק הלב ומחזקים את ידי המשפחה בשעה קשה זו. פרטי הלוויה יפורסמו בהמשך".

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, קרוב משפחה של איתן, ספד לו: "איתן גדל במשפחה ערכית, ציונית, בן תורה, מאמין גדול בישוב הארץ, לוחם חוד, מסור, באופן טבעי קבעו את ביתם בהר ברכה, בחתונתם עשו הנצחה מיוחדת להרוגים והחברים, הלב נשבר על הנעורים, על המשפחה שהייתה צריכה לפרוח כאן בשומרון ולא תהיה לנו. עטרה היקרה, בת למשפחה שורשית בהר ברכה, שגדלה כאן, הביאה אותו לכאן לשומרון ועכשיו אנחנו צריכים ללוות אותו בדרכו האחרונה. כולנו המועצה והישוב נלווה את משפחות בן יצחק ושטיינבך, בכל מה שניתן בשעה הקשה הזו. נתחזק יחד ולעולם לא נשבר, אנחנו כאן כדי לבנות את הארץ ולנצח".