סעודיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה אסטרטגי הדדי. המהלך, שבוע לאחר התקיפות הישראליות בקטאר, מעמיק את השותפות עם המעצמה הגרעינית ומעלה חשש לשינוי מאזן הכוחות האזורי

סעודיה ופקיסטן, חתמו על הסכם הגנה אסטרטגי הדדי, בו שתי המדינות מבטיחות לבוא להגנתה של האחרת, במידה ויותקפו.

ההסכם נחתם ימים ספורים לאחר תקיפות ישראל בקטאר, מהלך שטלטל את מאזן הכוחות והדיפלומטיה במפרץ. ההעמקה ביחסים בין סעודיה לפקיסטן – מדינה המחזיקה בארסנל גרעיני – מציבה שאלות חדשות לגבי האיזון האסטרטגי במזרח התיכון.

פקיסטן וסעודיה מקיימות קשרי ביטחון וכלכלה הדוקים כבר עשרות שנים, אך ההסכם החדש מעלה את השותפות לרמה גבוהה במיוחד. לפי דיווחים, ההסכם כולל לא רק התחייבות להגנה צבאית אלא גם שיתופי פעולה בתחומי מודיעין, אימונים והצטיידות באמצעי לחימה מתקדמים. בנוסף לסעיף בסגנון "מסמך 5" של ברית נאט"ו, המציין כי "מתקפה על אחת מחתומות ההסכם הוא מתקפה על שתיהן".

במערכת הביטחונית בישראל מעריכים כי החיבור בין סעודיה, שמובילה את העולם הערבי הסוני, לבין פקיסטן, המעצמה המוסלמית היחידה בעלת נשק גרעיני, עלול לייצר אתגר חדש לטווח הארוך. לצד זאת, חלק מהמומחים מדגישים כי מדובר בעיקר במהלך שנועד לחזק את ביטחון סעודיה מול איראן, יותר מאשר לייצר איום ישיר על ישראל.

גורמים מערביים וגורמי מודיעין כבר טענו בעבר, שסעודיה מימנה דה-פקטו את תוכנית הגרעין הפקיסטנית ומשתמשת בה כ"מחסן אטומי", כך שלא תצטרך להתמודד עם ההשלכות של ארסנל אטומי, אך תחזיק בו דרך צד שלישי.