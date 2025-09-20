רגע לפני שראש השנה נכנס, הדר ואורטל מזמינות את המאזינים לעצור, לצחוק, להתרגש – ובעיקר לשאול את עצמם: איך מתחילים באמת? הדתיות האלה פרק 15

הדתיות האלה פרק 15. ראש השנה הוא לא רק חג של תפוחים בדבש או סימנים לשנה טובה. בפרק החדש והחגיגי של הפודקאסט “הדתיות האלה”, הדר בן חמו ואורטל לוקחות את המאזינים למסע אל תוך אחת השאלות הפשוטות והמורכבות ביותר: איך באמת מתחילים מחדש?

במהלך הפרק הן מדברות על הקושי שבכל התחלה – בין אם זה בשנה החדשה, בזוגיות, בקריירה או ביחסים האישיים – ועל התחושה שכל התחלה מערבת גם פחד, גם התרגשות וגם לא מעט בלבול. הן מציעות להתבונן פנימה: מה אנחנו מביאים איתנו אל כל התחלה, ואיך אפשר לבחור אחרת?

מעבר לשאלות ההגותיות, הפרק גדוש גם בהומור יומיומי שמוכר לכולנו. הדר ואורטל מתבדחות על הקבלות שכולנו נותנים לעצמנו בכל ראש השנה מחדש – “השנה אני אהיה יותר סבלנית, מחר אתפלל בכוונה גדולה יותר, ומחרתיים אשמור לשון הרע לפחות בין חמש לשש בערב”. הצחוק מגיע בדיוק מהמקום שבו כולנו יודעים את האמת: קל להבטיח, קשה לעמוד בזה.

אבל הצחוק הוא רק השער לדיון עמוק יותר. מתוך ההכרה בחוסר היכולת שלנו לעמוד תמיד בכל קבלה, הן שואלות – האם זה באמת סיבה לייאוש, או דווקא הזדמנות לחיים של אמונה? בפרק נבחנת התפיסה של “אין ייאוש בעולם כלל” כדרך להתבונן מחדש ברצונות שלנו, להאמין בהם, ולהתחבר אליהם גם כשהם נראים חמקמקים.

זהו פרק שמחבר בין מחשבה להומור, בין קבלה אישית לייאוש אנושי, ובין רצון פשוט לשינוי עמוק. רגע לפני שראש השנה נכנס, הדר ואורטל מזמינות את המאזינים לעצור, לצחוק, להתרגש – ובעיקר לשאול את עצמם: איך מתחילים באמת?