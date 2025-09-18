אמש הוענק פרס ראש הממשלה למוסד על שלל פעילויות בשנים האחרונות ובשיאם מבצע "עם כלביא". ברנע: "למוסד יכולות פעולה דמיוניות יותר מבעבר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד דוד ברנע העניקו את פרס ראש הממשלה למבצעי המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים.

במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד דוד ברנע התקיים אמש (ד'), 17 בספטמבר 2025, כ"ה באלול תשפ"ה, טקס הענקת פרס רה"מ למבצעי המוסד לשנים 2023-2024 והרמת כוסית לראש השנה, בנוכחות עובדי ועובדות הארגון, מפקדיו ושותפים מקהילת הביטחון והמודיעין.

פרס ראש הממשלה מוענק למבצעים פורצי דרך ומעוררי השראה, שתרומתם המודיעינית והמבצעית להגנה על ביטחון מדינת ישראל הינה יוצאת דופן. המבצעים שנבחרו מהווים את קצה הקרחון מהעשייה הרחבה של המוסד בשנתיים האחרונות בהתמודדותו עם האיומים והאתגרים הרבים העומדים בפני מדינת ישראל, והבטחת עליונותה המודיעינית והטכנולוגית של ישראל.

עוד באותו נושא שנה למבצע הביפרים: נקודת מפנה במערכה מול חיזבאללה 11:12 | קובי פינקלר 3 0 😀 👏

נתניהו: "העם כולו קם כלביא"

ראש הממשלה בנימין נתניהו על המבצע באיראן:

״הפעולה הזאת היא פעולה שנעשתה במאמצים גדולים שאחד מהם גדול מאוד, החלטתי לקרוא לו 'עם כלביא'. למה עם כלביא? כי העם קם. העם כולו קם״.

ראש הממשלה נתניהו הוסיף:

״אז דיברנו כאן על הנייה, לא מבצע פשוט, ונסראללה, לא מבצע פשוט ולא מובן מאליו. יש לכם ביפרים פה? והביפרים. כמובן שידעתי שזה לא המכשיר, זה האנשים, זאת העבודה, זה הסיכול הממוקד ההמוני הראשון שנעשה בהיסטוריה. במשך שנים אנחנו נפגשים, וכל פעם אני מדבר איתכם על הדבר שהוא באמת הכי חשוב, וזה האיום הקיומי מצד כוונותיה של איראן, ופעולותיה להתחמש בנשק גרעיני.

וכאן היינו מוכרחים לפעול מיד, כי אם לא היינו פועלים תוך שנה האיום הזה היה על ראשינו, וכורת את ראשה של המדינה, ואני מציין שיש לכם חלק עצום בזה, שהגענו לרגע הזה עכשיו, ולא קודם לכן, כי אני מעריך שהפעילות שאתם עשיתם, כמעט שום גורם אחר לא עשה את זה, הייתה עזרה כמובן חשובה, אבל עיקר הפעילות נעשתה על ידי המוסד.

באתי לכאן להגיד לכם שאני משוכנע שעם ישראל, העם הלביא הזה, אני משוכנע שלעם ישראל יש את הכוחות, את תעצומות הנפש, את היצירתיות, את הגבורה ואת התעוזה והנחישות, והנחישות, להבטיח את עתידנו, לנו, לילדינו, לנכדינו ולדורות שיבואו אחרינו״.

ברנע: "מימשנו שורת מבצעים דמיוניים"

ראש המוסד דוד ברנע בירך בנאומו את עובדי הארגון:

״בדיוק לפני שנה ושעתיים, בשעה 15:30, הורה ראש הממשלה להפעיל את מבצע הביפרים אשר לאחריו יצאה לפועל תכנית המתקפה הצה"לית להכרעת חזבאללה ומיגור האיום בגבולנו הצפוני.

חיסול נסראללה וצמרת חיזבאללה, עשרה ימים לאחר מכן, סתם את הגולל על התקווה הקלושה שעוד נותרה להם. רוחו של האויב נשברה.

בשנה החולפת מומש אירוע היסטורי נוסף אולי הגדול מכולם מבצע עם-כלביא. בהובלת צה"ל ובשת"פ עם המוסד הצלחנו להנחית מכה קשה וכואבת על אויב שפועל לאיים באופן קיומי על מדינת ישראל. המוסד עבד שנים ארוכות, והביא את היתרונות היחסיים שלו לידי ביטוי. מימשנו שורת מבצעים דמיוניים אחד אחרי השני. צה"ל, בראש ובראשונה, ביכולותיו האדירות, והמוסד לצידו, הצליחו להטות את הכף במלחמה.

ניצחנו, ונמשיך לנצח.

אמנם הוכחנו שאיראן חדורה אך איננו מרפים. למוסד יכולות פעולה טובות מאוד, דמיוניות אף יותר מבעבר ועוצמתיות יותר בעיקר בתוך איראן וגם בלב טהראן. הוכחנו את היכולות, אך גם מה אנחנו מוכנים לעשות כדי לשמור על ביטחון ישראל. נמשיך לבנות ולהעצים את יכולותינו באיראן, נפקח את עינינו מתוך איראן על מה שמתבצע בחדרי חדרים, ולא ניתן לרעיונות, שעלולים לפגוע בביטחוננו, לצמוח.

ראש הממשלה, בשם כל אנשי ונשות המוסד, תודה על הגיבוי שאתה מעניק לנו להובלת המבצעים הדמיוניים הללו. צריך דמיון מפותח ומנהיגות לא רק כדי להגות מבצעים אלו אלא גם כדי לאשר אותם.

נמשיך לפעול גם בשנה הבאה לאור חזון המוסד- "נחתור למצוינות, ונהפוך חזון למציאות".