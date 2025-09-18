בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, מגישה הפרקליטות הצבאית כתב אישום נגד קצין על רשלנות. רמ"ט חטיבת גולני יואב ירום יועמד לדין על גרימת מותם ברשלנות של ז'אבו ארליך וגור קהתי

לראשונה מאז תחילת המלחמה, הפרקליטות הצבאית תגיש כתב אישום נגד קצין בכיר באשמת גרימת מוות ברשלנות של לוחמים.

דובר צה"ל מפרסם היום כי הפרקליטות הצבאית הודיעה היום על כוונתה להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, נגד אל"מ (מיל׳) יואב ירום, בגין מעורבותו בנסיבות מותם של סמל גור קהתי ורס"ן במילואים זאב (ז׳אבו) ארליך ז״ל.

ירום שימש כרמ"ט חטיבת גולני והוא זה שאישר את כניסתו של ארליך לאתר העתיק בכפר שמע. הכוח שהגיע למקום נתקל במחבלים, שהרגו את ארליך ואת קהתי, פצעו את ירום ומפקד פלוגה נפצע באורח קשה.

ירום שהוא חובב עתיקות, טען בתחקיר ובחקירת מצ"ח כי הזמין את ארליך הארכיאולוג משיקול מבצעי למפות את האתר הארכיאולוגי, מאידך נטען כי הצורך לא היה מבצעי אלא היסטורי בלבד. בעקבות האירוע התפטר ירום.

עו״ד רן כהן רוכברגר, המלווה את משפחתו של סמל גור קהתי ז״ל מסר: "״המשפחה השכולה עודכנה על ההחלטה להעמיד לדין את אל״ם (מיל׳) יואב ירום בכפוף לשימוע בעבירה של המתה בקלות דעת. בעיני המשפחה, ההחלטה להעמיד לדין את הקצין בעבירה זו של פשע חמור מתחייבת לאור ההתנהלות הפלילית המופקרת שלו שגרמה לטרגדיה.

לא יהיה בכך כדי להשיב את גור ז״ל, אבל בתקווה הדבר יתרום להרתעה של אחרים בעתיד. המשפחה השכולה לא קיבלה עדיין עדכון לגבי הצעדים הפליליים שיינקטו נגד קצינים אחרים שהיו מעורבים באירוע.״

מכל הקצינים שאחראים למחדלים במלחמת חרבות ברזל, מהרמטכ"ל, דרך האלופים ומפקדי אוגדת עזה, ועוד כאלה ואחרים במלחמה, ירום הוא הראשון שמוגש נגדו כתב אישום על רשלנות.