ביקור היסטורי חסר תקדים של 250 חברי בתי נבחרים מארה"ב ב'מרפסת של המדינה' בשומרון. שר החוץ סער: "מדינה פלסטינית תהפוך את ישראל למטרה קלה"

משלחת חסרת תקדים של 250 חברי בתי נבחרים מארצות הברית, מכל 50 המדינות רפובליקנים ודמוקרטים – התארחו הבוקר בתצפית הלאומית "המרפסת של המדינה" ע"ש דונאלד טראמפ, שביישוב פדואל שבשומרון. זאת במסגרת משלחת של משרד החוץ. את פניהם קיבלו שר החוץ גדעון סער וראש מועצת שומרון יוסי דגן אשר העבירו סקירה על החשיבות ההיסטורית והבטחונית של השומרון עבור מדינת ישראל, זאת כחלק מקידום הצעת החוק שהמועצה האזורית שומרון מובילה, מול בתי נבחרים במדינות בארה"ב להחיל את החוק האוסר על שימוש במסמכים רשמיים בביטוי "גדה מערבית" אלא בשם התנ"כי של המקום: "יהודה ושומרון".

המשלחת הפרלמנטרים הגדולה ביותר שהגיעה אי פעם ליהודה ושומרון

את המשלחת מוביל שר החוץ שהזמין את המחוקקים לישראל. שר החוץ גדעון סער, וראש מועצת שומרון יוסי דגן נשאו דברים בפני המחוקקים, כמו כן נשאו דברים משפחות שכולות, בהן: בעלה של צאלה גז הי"ד שנרצחה לפני מספר חודשים בפיגוע ירי בשומרון כשהייתה בדרכה לחדר לידה, הגיבור דיוויד שטרן מהישוב איתמר, לוחם מארינס, שנפצע כאשר נלחם במחבלים שניסו לרצוח אותו ואת אשתו כשהיו בדרכם לביתם. בנוסף, דיברו מספר שייחים מהכפרים הסמוכים על אלטרנטיבה לרשות הפלסטינית, ועל אפשרויות הדו קיום בין יהודים וערבים. וכן נשאו דברים חקלאים בהם: וורד בן סעדון ומנהל מפעל באיזור תעשייה ברקן משה לב רן ממפעל טוויטו פלסט שדיבר על העבודה המשותפת של ערבים מיו"ש וישראלים באיזור תעשייה.

המשלחת סיירה באזור התעשייה בשומרון, בו הוצג המודל של שיתוף פעולה כלכלי בין עובדים יהודים וערבים, נפגשה כאמור עם אנשי ענף היין והחקלאות של השומרון, טעמו מיינות השומרון, שמעו סקירה על הפיתוח החקלאי והתעשייתי באזור ביקרו כאמור במרפסת של המדינה והתארחו בגן האירועים "הגזוזטרה" שעל המרפסת.

יוסי דגן: "אנחנו כאן לנצח"

שר החוץ גדעון סער נשא דברים במרפסת של המדינה, והסביר למחוקקים את הסכנה במדינה פלסטינית: "הקמת מדינה פלסטינית כאן על הגבעות האלו מסביב, בטופוגרפיה הזו שאתם רואים של גבעות והרים, תהפוך את קו החוף שהוא רוב מדינת ישראל למטרה קלה ותסכן את ביטחון ישראל"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון הודה למחוקקים על התמיכה שלהם ואמר: "תודה על הלב שלכם, על התמיכה והשותפות. לפני כל הנושאים, וגם נושאי ביטחון, אנחנו חיים ובונים כאן בשומרון כי זו המולדת שלנו. זו ארץ התנ"ך, ואנחנו כאן לנצח. ההתיישבות והשליטה שלנו בהרים האלה אינן רק צדק היסטורי – הן חגורת הביטחון של מדינת ישראל. לכן החלת הריבונות ביהודה ושומרון היא לא רק הכרח מוסרי והיסטורי, אלא גם הבסיס לעתיד מדינת ישראל ולביטחון של מיליוני אזרחים בגוש דן ובכל רחבי הארץ. אנחנו חיים ובונים כאן בשומרון, כי זו המולדת שלנו. זו ארץ התנ"ך, ואנחנו כאן לנצח!"

ביקור זה מצטרף לשורת ביקורים מדיניים קודמים שמוביל ראש מועצת שומרון עם יחידת קשרי החוץ של השומרון, אליהם הגיעו שגרירים, חברי קונגרס, שרים ממדינות אירופה, וכן משלחות פרלמנטריות מארה"ב וממדינות נוספות. דגן פועל בשנים האחרונות לביסוס התמיכה הבינלאומית בהתיישבות ולקידום מדיני של החלת הריבונות ביהודה ושומרון.