בתקרית הקשה הבוקר באזור רפיח, האמר לא ממוגן שסטה מהנתיב עלה על מטען רב עוצמה שקרע את הרכב לחלוטין. מהפיצוץ נהרגו 4 לוחמים ונפצעו עוד 3

פרטים נוספים על התקרית הקשה בה נהרגו הבוקר 4 לוחמים.

בסמוך לשעה 09:30 בבוקר, כח של חטיבה 261 של בית ספר לקצינים שפועלים במרחב רפיח לביצוע משימות התקפיות בשכונת ג'נינה במזרח רפיח עלה הבוקר על מטען רב עוצמה.

מתחקיר ראשוני של צה"ל עולה כי הכח נסע לפי הנהלים כשדחפור מסוג D9 מוביל אותו ומפנה את השטח ואחריו נוסעים הכלים "הרכים". מסיבה שאינה ברורה עדיין נהג האמר פונה מהנתיב הראשי, אולי כדי לפנות פניית פרסה או כדי להחנות ואז אירע הפיצוץ שקרע לגמרי את הרכב. נבדק האם בוצע גם ירי כלפי כוח החילוץ.

מהפיצוץ נהרגו 4 לוחמים, ובנוסף נפצעו שלושה לוחמים – אחד במצב קשה מאד, ועוד שניים במצב בינוני.

בצה"ל אומרים כי גם יותר משנה אחרי תחילת הפעולה ברפיח, עדיין יש באזור כיסי מחבלים וכנגדם פועלים הכוחות באוגדה 143 – אוגדת עזה – שנלחמת במרחב.