קנדנס אוונס, משפיענית הקונספירציות האנטישמית, בורחת מאחריות על טענותיה ההזויות לאחר שנתבעה על ידי נשיא צרפת, עמנואל מקרון.

קנדנס אוונס, המשפיענית השמרנית ומפיצת תאוריות הקונספירציה, מתקפלת. אחרי שטענה שבריג'יט מקרון אשתו של נשיא צרפת היא גבר ביולוגי, ונתבעה על ידי הזוג, מבקשת לבטל את המשפט, למרות שטענה בעבר ש"לא תסכים לביטולו בשום מחיר".

"אני אגרור את מקרון אל דוכן העדים, אני כל כך מרוצה שהוא תובע אותי, אני לא אתן למשפט הזה להתבטל בשום מחיר". כך נשמעה קנדנס אוונס, המשפיענית הקונספירטיבית והאנטישמית האמריקאית, לפני שבועות בודדים.

אוונס, שהייתה ידועה בעבר כמשפיענית שמרנית אמריקאית סטנדרטית, הפכה בשנים האחרונות למפעל להפצת קונספירציות, כאשר שני סוגים אהובים עליה במיוחד: קונספירציות אנטישמיות, וקונספירציות פוליטיות מופרכות במיוחד.

לאורך השנתיים האחרונות, אוונס הפיצה שורה של תאוריות קונספירציה אנטישמיות, אף אחד מהן לא חדשה. בין הדברים, חזרה אוונס על טענות שיהודים חטפו ילדים נוצרים ועוד מגוון של עלילות דם ישנות ומכוערות.

קונספריציה נוספת ששקדה על קידומה, הייתה קונספירציית קצה פוליטית שמציעה כי בריגי'ט מקרון, אשתו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, היא בכלל גבר שעבר תהליך לשינוי מין לאישה במשך שנות ה-70 ושינה את שמו.

התאורייה המופרכת, אשר על הפצתה שקדה אוונס ימים ולילות, הפשטה והגיעה עד לארמון האליזה. עד שלבסוף הזוג הראשון של צרפת הגיש תביעת דיבה עבת כרס נגד אוונס.

המשפיענית חגגה תחילה את התביעה, והודיעה כי היא שמחה שנתבעה וכי מקרון "נפל למלכודת שלה" וכי דרך המשפט תוכל להוכיח את כל טענותיה. בראיון עם משפיען שמרני אחר, הודיעה קנדנס כי "לא תסכים לביטולו (של המשפט) בשום מחיר".

אך כעת, נראה כי המשפיענית האנטישמית מקפלת זנב ונסוגה מאמירותיה מלאות הרהב. אוונס הגישה מוקם יותר בקשה לבית המשפט בדלאוור, בו תבעו את קנדנס הזוג הנשיאותי, בטענה שיש לבטל את המשפט.

אוונס טוענת כי "המשפט הוא בעל מוטיבציה פוליטית" וכי הוא "נועד להשתיק אותה", זאת למרות שבעבר טענה קנדנס בעצמה ש"אם מה שאני אומרת לא נכון, שפשוט יתבעו אותי".

כעת המשפיענית האנטישמית מנסה בכל מועדה לברוח מאימת הדין, הצוות המשפטי של אוונס הגיש לא פחות משלוש בקשות לביטול המשפט בעילות שונות: חוסר סמכות לתביעה מצד מנהיג של מדינה אחרת, התיישנות, וטענת "חוסר רלוונטיות גאוגרפית".