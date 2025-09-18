בית"ר ירושלים הודיעה כי שחקן הקבוצה ירין לוי סובל מקרע בשריר הארבע ראשי. זמן החלמה הצפוי לשחקן בין 6-8 שבועות

זו מכה רצינית לבית"ר ירושלים, שהפסידה השבוע להפועל תל אביב ורוצה לחזור למסלול ולשאוף גבוה.

השחקן צפוי להפסיד את הפועל קרית שמונה, בני ריינה והפועל פתח תקוה, ואת משחקי נבחרת ישראל מול נורווגיה ואיטליה. אחרי הפגרה תפגוש בית"ר את מ.ס אשדוד, הפועל חיפה ואת הפועל ת"א בגמר גביע הטוטו ב-28 באוקטובר.

כזכור הפועל תל אביב אירחה את בית"ר ירושלים לראשונה מאז ה-1:5 לפני שנתיים שהוריד אותה ליגה. מול 22,593 צופים הערב בבלומפילד, שרובם המוחלט אדומים, הפועל תל אביב ניצחה בשנייה האחרונה 2:3, מה שגרם לקהל משני הצדדים לפרוץ לדשא.