בין קודש לספורט פרשת ניצבים: מה הקשר בין כריסטיאנו רונאלדו לחוטב עצים? איך רגע אחד על הקווים בפריז מתקשר למעמד כריתת הברית?

פרשת ניצבים: מה הקשר בין כריסטיאנו רונאלדו לחוטב עצים ולמשה רבנו? בואו נחזור תשע שנים אחורה אל הרגע המאושר בקריירה של כריסטיאנו רונאלדו. רגע שבו הוא דווקא לא היה על המגרש.

הכוכב הגדול של הנבחרת, מלך שערי פורטוגל בכל הזמנים ושל הכדורגל כולו שסחב את הנבחרת בטורניר הגיע לגמר יורו לראשונה מאז ההפסד הכואב ב-2004 בו היה שחקן צעיר. רונאלדו נפצע בתחילת המשחק, ירד ממרר בבכי וישר שינה ראש. הוא עמד על הקווים, עודד וצעק וראה את חבריו מביאים לו תואר ראשון עם הנבחרת, בזכות שער ניצחון של אדר בדקה ה-109. למרות שלא שיחק רוב המשחק התואר היה לגמרי שלו.

בטניס הכל על אדם אחד. אם הוא ינצח או יפסיד הכול תלוי בו. אין לו גיבוי מהסביבה. אבל הכדורגל הוא קבוצתי. גם יום חלש של שחקן נבלע לפעמים בזכות יום גדול של חבריו. בצד השני שחקן יכול לתת משחק מדהים, וטעות קטנה של חברו להגנה או של שוער תגרום לו להפסיד. אמבפה הבקיע שלושער בגמר המונדיאל האחרון אך הפסיד.

פרשת ניצבים: הברית כוללת את כולם

בפרשת ניצבים משה פונה אל עם ישראל ואומר להם: "אתם ניצבים לפני ה' אלוהיכם" אבל למרות שהמילה אתם אמורה לכלול את כולם משה מפרט: ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל. אחרי כן הוא ממשיך כולל גם את חוטב העצים, והגר. הוא עוד ממשיך בפירוט ומדגיש שהברית נכרתת גם אם מי שלא עומד שם.

רש"י אומר שמדובר בנו, הדורות העתידיים. רק כשעם ישראל מבין שכולם חלק, מכל חלקי האוכלוסייה הוא יכול לעבור לכריתת הברית.

>כמו המגן שעושה טעות, כך גם אם אדם ישראל חושב שהוא יכול לחטוא וזה לא משפיע התורה מדגישה שלכל החלקים בעם יש אותה חשיבות בכריתת הברית.