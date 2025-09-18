סגן מפקד סיירת חרוב, רס"ן ד' אומר לסרוגים על התכניות למבצע מרכבות גדעון ב': "אנחנו לא הולכים לוותר. נעבור כל מבנה במרחב שלנו עד להשמדתו היסודית"

שעות או ימים לפני שכוחות צה"ל מסיירת חרוב הפועלת תחת אוגדה 36 יכנסו גם הם עמוק לתוך התימרון הקרקעי בעיר עזה פגשנו לשיחה את סגן מפקד סיירת חרוב רס"ן ד'. הוא בן 29 מאזור המרכז והניצוץ שיש לו בעיניים מדבר בעד עצמו.

כאשר אני שואל אותו על ייעוד הסיירת שפועלת תחת חטיבת גבעתי הוא אומר בלהט "ייחודה של סיירת חרוב הוא בשונה מחטיבות אחרות שאנחנו פועלים רגלית. מתקדמים בצורה יותר איטית אבל יסודית יותר. אנחנו לא הולכים לוותר. נעבור כל מבנה במרחב שלנו עד להשמדתו היסודית" הוא מדגיש. שלושה חודשים הם פעלו עד כה במרחב חאן יונס שם השמידו מחבלים, הרסו מנהרות ופירים ועכשיו הם בדרך לקראת מרכבות גדעון ב'.

"המשימה שלנו" הוא אומר לחייליו "היא להחזיר ולהשמיד את החמאס. אנחנו מאמינים מאד במשימה".

כאשר אתה מדבר על רוח הלוחמים שוב חוזר הניצוץ בעיניו של ד. "יש רוח לחימה, יש כשירות ויש יכולות להשמיד את המוצב האחרון של חמאס. תפקידנו ואותו נעשה הוא לפרק תשתיות, לפגוע במינהור, להרוג ולהשמיד את האויב".

במה זה שונה מהעבר? אני שואל.

ורס"ן ד. מסביר: "הפעם השוני הוא העומק של המרחב שלא תומרן לעומק בעצמה בסבבים הקודמים. המון כוחות סוגרים על העיר עזה והיעד הוא אחד – להכריע. אנחנו חזקים ומאמינים שיכול נוכל למשימה".