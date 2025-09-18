סערה חדשה סביב מינוי זיני? על פי מספר דיווחים, סיום בחינת מועמדותו של האלוף דוד זיני לראשות שירות הביטחון הכללי, תימשך יותר מהמתוכנן והמינוי ידחה בשבוע ימים לפחות.
ועדת גרוניס, אשר בוחנת את מועמדתו של האלוף זיני לראשות השב"כ, לא תוכל להתכנס באופן מלא בימים הקורבים, זאת בעקבות אילוצים משפחתיים של אחד מחברי הוועדה, כך על פי פרסומו של השדרן ינון מגל מערוץ 14.
העיכוב בדיונים צפוי לגרור גם עיכוב במינוי עצמו של זיני, וכניסתו לתפקיד תידחה בשבוע ימים לפחות.
העיכוב מגיע על פי הפרסום, בעקבות אילוצים שימנעו מחברי הוועדה לחתום את מסקנותיהם ולהגיש אותן לממשלה לפני ראש השנה, דבר שיגרור עיכוב של ימים נוספים.
בסופו של דבר, מינויו של זיני, שכבר על פי כל הסממנים צפוי להיות מאושר, יגיע לישיבת הממשלה לאישור יחד עם מסקנות הוועדה ביום ראשון אחרי החג.
דניאל
ראשית כול השופטים החארטות האלה צגיך חהעיף אותם שמאלנים כולם פשוט חא מבען מה כואב להם הרי ידוע שאין לשבכ כקגע שום מישהו שיפקד עליהם אז מה יותר טוב שזיני...
ראשית כול השופטים החארטות האלה צגיך חהעיף אותם שמאלנים כולם פשוט חא מבען מה כואב להם הרי ידוע שאין לשבכ כקגע שום מישהו שיפקד עליהם אז מה יותר טוב שזיני יהיה או שימשיכו בלי אף אחד שינהל את מערכות ישראל נראה לי שהשופטים האלה חייבים לעוף ועכשיו כבר להכניס את זיני לתפקיד בלי לשאול אף אחד לא שופטים ולא עמההמשך 12:35 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אילנה
אך משחקים בבטחון המדינה בושה!!12:35 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מני
מדינה מושחתת12:33 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נעם, יהודי ללא מורא
פגיעה בבטחון המדינה, תעלולי המערכת המשפטית. עם הנצח יכול לסבול עוד שבוע. בע"ה הם יקבלו ייסורי גיהנום.12:51 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל ישראלי ישראלוב
בהצלחה רבה לאלוף דוד זיני כראש שירות הבטחון הכללי של ישראל עלה והצלח.12:58 18.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
