מינוי דוד זיני לראש השב"כ ידחה בשבוע לפחות, בעקבות אילוצים אישיים של אחד מחברי וועדת גרוניס

סערה חדשה סביב מינוי זיני? על פי מספר דיווחים, סיום בחינת מועמדותו של האלוף דוד זיני לראשות שירות הביטחון הכללי, תימשך יותר מהמתוכנן והמינוי ידחה בשבוע ימים לפחות.

ועדת גרוניס, אשר בוחנת את מועמדתו של האלוף זיני לראשות השב"כ, לא תוכל להתכנס באופן מלא בימים הקורבים, זאת בעקבות אילוצים משפחתיים של אחד מחברי הוועדה, כך על פי פרסומו של השדרן ינון מגל מערוץ 14.

העיכוב בדיונים צפוי לגרור גם עיכוב במינוי עצמו של זיני, וכניסתו לתפקיד תידחה בשבוע ימים לפחות.

העיכוב מגיע על פי הפרסום, בעקבות אילוצים שימנעו מחברי הוועדה לחתום את מסקנותיהם ולהגיש אותן לממשלה לפני ראש השנה, דבר שיגרור עיכוב של ימים נוספים.

בסופו של דבר, מינויו של זיני, שכבר על פי כל הסממנים צפוי להיות מאושר, יגיע לישיבת הממשלה לאישור יחד עם מסקנות הוועדה ביום ראשון אחרי החג.