נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הכרזה על קבוצת השמאל הקיצוני אנטיפה כארגון טרור, לאחר שנמצאו קשרים בין המתנקש בקירק לארגון

בהודעת דרמטית וכמעט חסרת תקדים, הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ כי יכריז על קבוצות המחאה של השמאל הקיצוני בארה"ב, כארגון טרור רשמי במדינה.

נשיא ארה"ב טראמפ, הכריז הלילה, כי בעקבות ההתנקשות בחיו של המשפיען השמרני צ'ארלי קירק, על ידי צעיר עם קשרים לקבוצות שמאל קיצוני בארה"ב, יכריז טראמפ על קבוצת "אנטיפה" כתנועת טרור רשמית.

"אנטיפה" קיצור של "אנטי-פאשיסטיים", היא תנועת מחאה של השמאל הקיצוני בארה"ב. היא מאופיינת לרוב בפעילות מחאה קיצונית, אשר זולגת רבות לאלימות. לאורך העשור האחרון הפך הארגון לקיצוני יותר ויותר באמירותיו ופעולותיו.

מרבית ממחאות הקבוצה הידרדרו לאורך השנים לאירועי אלימות שונים, ביניהם הפרעה לשוטרים, שיבושי חקירה, תקיפה של עיתונאי ימין. גם במהלך כהונתו הקודמת של טראמפ עלתה הקבוצה לכותרות כאשר לקחה חלק וקידמה מחאות קיצוניות ואלימות רבות.

כעת, לאחר שחקירת ה-FBI קשרה בין טיילר רובינסון, החשוד בהתנקשות הפעיל הפוליטי השמרני, צ'ארלי קירק, העלתה קשרים בין רובינסון לבין קבוצות המזוהות עם הארגון, הודיע טראמפ על הכנסתו לרשימת ארגוני הטרור.

טראמפ הודיע ברשת החברתית: "אני שמח להכריז לפטריוטים האמריקאים, שאני מכריז על אנטיפה, ארגון שמאל קיצוני ומכוער! כארגון טרור ואיום לביטחון. בנוסף, אמליץ בתוקף לרשויות לחקור את ממניו ותומכיו".