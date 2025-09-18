רייטינג יום רביעי: חדשות 12 הובילה את מהדורות החדשות עם 13%, "מאסטר שף" בראש הפריים טיים עם 16%, ו"גיא פינס" מוביל את הלייט נייט עם 8.7%

רייטינג יום רביעי: אחרי סיום העונה של האח הגדול, ערוץ 13 חוזר למקום השלישי כמעט בכל הגזרות ויהיה חייב למצוא דרך להתמודד מול קשת 12 שחוזרת לדרוס. ערוץ 14 יציב.

מהדורת חדשות 12 הובילה את טבלת הרייטינג למהדורות החדשות עם 13% צפייה. חדשות 14 רשמה 6.1%, חדשות 13 עם 5.5%, חדשות כאן 11 עם 2.8%, וחדשות i24News עם 1.1%, למרות המיתוג החדש ושינוי הלוגו.

בפריים טיים הובילה התוכנית "מאסטר שף" בקשת 12 עם 16%. "הפטריוטים" בערוץ 14 רשמה 6.8%, "מה קורה פה?" ברשת עם 6%, "פתחי ושי" בערוץ 14 עם 4.7%. "המרדף" בכאן עם 3%.

בלייט נייט, "גיא פינס" בקשת 12 הובילה עם 8.7%, אחריה "הצינור" ברשת עם 4%, "סטורי לילה" בערוץ 14 עם 3.3%, ו"חדשות הלילה" בכאן עם 1.8%.