תת-אלוף (במיל') משה (צ'יקו) תמיר, מי שהיה מח"ט גולני, מפקד אוגדת עזה ומפקדו הישיר של אלוף דוד זיני, קורא למנות אותו לתפקיד ראש השב"כ: "את עמי איילון לא שאלו מה דעותיו"

תת-אלוף (במיל') משה (צ'יקו) תמיר, מי שהיה מח"ט גולני, מפקד אוגדת עזה ומפקדו הישיר של אלוף דוד זיני, מתייחס לראשונה למינויו הצפוי של זיני לראש השב"כ ודוחה את הביקורות נגדו ואת הקריאות למנוע את המינוי.

בראיון ל-ynet ו"ידיעות אחרונות, אמר תמיר: "אחרי הכישלון ב-7 באוקטובר, שבו שב"כ נקלע למשבר הכי חמור בתולדותיו, הוא חייב טלטלה ומישהו מבחוץ. וכמו שהביאו בשעתו את עמי אילון ואף אחד לא שאל מה דעותיו הפוליטיות, כך גם לא צריך לשאול על זיני. הארגון צריך מפקד מקצועי וערכי, וזיני הוא כזה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דוד זיני (צילום: דורון קדוש)

תמיר הוסיף: "פיקדתי עליו מאז שהיה מ"פ כשאני הייתי מח"ט גולני. בהמשך, באוגדת עזה, הוא היה הגדוד הכי התקפי שלי וזכה בצל"ש. אני באמת מכיר אותו מכל הצמתים שבהם עבר. הוא עם מחשבה עצמאית ועמוד שדרה. אחרי יותר מ-30 שנות שירות, שבהן עמד בכל המבחנים, כולל ההתנתקות, הוא לא צריך להוכיח ממלכתיות".

תמיר נשאל למה חוששים מזיני ואמר: "כי הוא נון-קונפורמיסט. אבל הכי ממלכתי, אפילו אובר-ממלכתי. אנשים טועים בו כי לא מכירים אותו. אם היה מראה קצת חוסר ממלכתיות היינו רואים את זה מזמן. זיני הוא בדיוק האיש למשימת שיקום שב"כ".