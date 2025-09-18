בחצי מהמשחקים היה שער בדקה ה-90, הארי קיין שבר שיא היסטורי, יורנטה כיכב באנפילד, והופעת בכורה בלתי נשכחת לנוורגים: עוד ערב גדול בליגת האלופות

עוד ערב גדול של ליגת האלופות עבר עלינו אמש (רביעי). במוקד ליברפול שמנצחת בפעם הרביעית מתוך חמישה משחקים בדקה ה-90!. שיא היסטורי להארי קיין. עוד שני שערים שהובקעו בתוספת הזמן וסה"כ 19 שערים בשישה משחקים.

המספרים המלאים בערב ליגת האלופות

1.

משחק אחד נגמר ב-0:0 ב"דרבי" היווני קפריסאי, אולימפיאקוס(יוון) ופאפוס (קפריסין) נפרדו ללא שערים.

שער עצמי אחד הובקע הערב טרבו צ'אלובה של צ'לסי (אנגליה) הבקיע לרשת שלו מול באיירן מינכן (גרמניה).

קבוצה אחת הייתה בהופעת בכורה בליגת האלופות, בודו גלימט (נורווגיה)

כרטיס אדום אחד הוענק הערב לברונו פליפה מפאפוס בדקה ה-25.

2.

שתי קבוצות חזרו מפיגור 0:2. אתלטיקו מדריד (ספרד) עשתה את זה מול ליברפול (אנגליה), אך הפסידה בסופו של דבר בדקה ה-90. בודו גלימט עשתה זאת מול סלביה פראג (צ'כיה), היא דווקא חילצה נקודה בדקה ה-90.

3.

שלושה שערים הובקעו בדקה ה-90, ליברפול ניצחה מנגיחה של ואן דייק. בודו גלימט בהופעת הבכורה אי פעם בליגה הטובה בעולם חזרה מפיגור כפול משער של סונדרה פט, שהלך למשקוף ופנימה. ואלופת אירופה פ.ס.ז (צרפת)הבקיעה את השער הרביעי שלה ב-0:4 על אטאלטנה (איטליה).

4.

קבוצה אחת הבקיעה רביעיה, אלופת אירופה פירקה את אטאלטנה המסכנה. בעוד שני משחקים הובקעו ארבעה שערים 2:2 בין סלביה פראג לבודו גלימט ו-1:3 של באיירן על צ'לסי.

מרקוס יורטנה הבקיע צמד מול ליברפול ובכך העלה את מאזנו לארבעה שערים באנפילד, כשבפעם הקודמת בשמינית גמר ב-2019/20 ,זה עזר לספרדים להדיח את האנגלים.

ארבעה צמדים הובקעו אמש. חוץ מיורנטה- מרקוס טוראם מאינטר (איטליה) ניצח לקבוצתו 0:2 את המשחק מול אייאקס (הולנד) של גלוך ששיחק 14 דקות. יוסופה מ'בודג'י העלה את סלביה פראג ליתרון שכאמור לא הספיק. אחרון הארי קיין ניצח לבאיירן מינכן את המשחק מול צ'לסי.

9.

המשחק של אינטר מול אייאקס היה התשיעי בעשרה משחקי בתים בליגת האלופות שהיא שומרת על רשת נקייה.

14.

14 כובשים הבקיעו.

אוסקר גלוך שיחק 14 דקות

זה המשחק ה-14 ברציפות שאינטר לא מפסידה מול יריבה הולנדית.

19.

19 שערים הובקעו

42.

זה היה השער ה-42 של הארי קיין במפעל, 21 בבאיירן ו-21 בטוטנאהם. השער הפך אותו לכובש האנגלי הבכיר בכל הזמנים במפעל.

המשחקים המלאים:

אולימפאקוס 0:0 פאפוס.

סלביה פראג 2:2 בודו גלימט.

באיירן מינכן 1:3 צ'לסי.

ליברפול 2:3 אתלטיקו מדריד.

פ.ס.ז 0:4 אטאלטנה .

אייאקס 2:0 אינטר מילאנו