בשעה 07:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3670, סמוך לאספר שבגוש עציון.
חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם 4 פצועות; שתי נשים כבנות 30 במצב קשה, עם חבלות בחזה ובגפיים, ועוד שתי נשים כבנות 25 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.
רשף מיכאל רנדי, מפקד המשמרת בכבאות והצלה, מסר: "עם ההגעה למקום זיהינו זירה קשה ומורכבת, ובה מספר גדול של פצועים, ביניהם קשה ואנוש. ביצענו את החילוץ בצורה מקצועית ומהירה על מנת לאפשר את פינוי הפצועה במהירות האפשרית".
