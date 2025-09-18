שתי נשים כבנות 30 נפצעו קשה עם חבלות בחזה ובגפיים, ושתי נשים נוספות כבנות 25 נפצעו בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, בתאונת דרכים קשה בגוש עציון

בשעה 07:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3670, סמוך לאספר שבגוש עציון.

חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם 4 פצועות; שתי נשים כבנות 30 במצב קשה, עם חבלות בחזה ובגפיים, ועוד שתי נשים כבנות 25 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.