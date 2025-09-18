ברוך דיין אמת: בגיל 98 הלכה לעולמה הרבנית מרים עמיטל, אשתו של ראש ישיבת הר עציון וח"כ לשעבר הרב יהודה עמיטל

ברוך דיין אמת: בישיבת הר עציון שבאלון שבות הודיעו הבוקר בצער על פטירתה של הרבנית מרים עמיטל ז"ל. היתה בת 98 בפטירתה.

הרבנית, אלמנתו של ראש הישיבה לשעבר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, שימשה מורה נערצת במשך עשרות שנים.

בין היתר פורסם בעבר כי היתה מורתו של מי שלימים כיהן כמפכ"ל המשטרה, ניצב בדימוס רוני אלשיך.

הרבנית היתה נכדה של הרב איסר זלמן מלצר, ובתו של הרב צבי יהודה מלצר שכיהן כרבה של רחובות.

בשיחה שמסרה בעבר לתלמידי ישיבת הגוש, הר עציון, תיארה את ימיה הראשונים של הקמת הישיבה: ״כשרק הגענו לאלון שבות, באחת האסיפות של המזרחי באלון הבודד, בעלי השקיף על הגבעות הריקות ואמר שכאן יהיה יישוב פורח וישיבה הומת אדם. אחד העסקנים של המזרחי הקניט אותו, ׳תגיד לי רב יהודה, אתה בעצמך באמת מאמין במה שאתה אומר?׳ הוא ענה שכן, ואתם יכולים לראות מסביב מי צדק."

פרטים על מועד הלוויתה טרם נמסרו.